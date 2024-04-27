拜登稱樂意與川普辯論 川普回應「準備好了」

拜川2020年競選時曾同台辯論，但今年再戰，拜登直到26日才鬆口願意與川普進行辯論。（路透）

拜登 總統26日表示，他樂意與他的共和黨 對手川普 進行辯論。這是拜登迄今為止對此問題最明確的答覆。川普聞言後表示，他已準備好了，但他質疑拜登是不是「說真的」。

拜登是在接受Sirius XM電台主持人霍華史登(Howard Stern)詢問他是否願意參與辯論和川普對陣時，做上述表示。「我願意，在某個地點，我不知道何時，」拜登說：「但我很樂意與他辯論。」

拜登連任競選團隊一直拒絕承諾參加辯論，儘管這是自1976年以來每屆美國總統大選的特色。拜登之前也曾含糊其辭；他3月時說，是否與川普辯論「取決於對方行為」。

2020年大選期間，拜登與川普曾進行過兩次辯論，但首場辯論中，拜登對川普的古怪行徑深感惱火，曾一度對川普說：「閉嘴好嗎？」

川普競選團隊最近一直表示，川普準備隨時與拜登辯論。獲知拜登鬆口後，川普競選團隊高級顧問拉齊維塔(Chris LaCivita)隨即在社群媒體平台X回應：「OK，我們開始吧！」

川普則表示：「大家都知道他不是說真的。」但他同時建議辯論時間可以在下周一晚上、周二晚上或周三晚上。川普建議在晚上辯論，是因為白天他得出席在紐約舉行的封口費刑事審判。

川普26日離開紐約法庭時，針對和拜登辯論一事重申：「我們已經準備好了。只要告訴我在哪裡。我會在白宮做這件事。在那裡的話，其實會很自在。」

川普並沒有參加這次大選的任何共和黨初選辯論。

總統辯論委員會之前已經宣布總統候選人三場大選辯論日期和地點，分別是：9月16日在德州聖馬科斯(San Marcos)；10月1日在維吉尼亞州彼得斯堡；10月9日在猶他州鹽湖城。唯一一場副總統辯論 訂9月25日在賓州伊斯頓(Easton)舉行。

包括美聯社在內的十多家新聞機構，本月稍早曾寫信給拜登和川普競選團隊，敦促兩人參加辯論。

在霍華史登採訪拜登的前一天，紐約時報曾發表聲明批評拜登迴避媒體正式採訪，新聞發布會舉行的次數也比他的前任川普少。