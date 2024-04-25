企圖推翻大選案 亞利桑納州重罪起訴梅杜斯、朱利安尼等川普盟友

前白宮幕僚長梅杜斯等18人因涉及亞利桑納州偽選舉人案，企圖推翻總統大選結果，24日被亞利桑納高等法院大陪審團起訴。(美聯社)

亞利桑納州 檢察長24日表示，大陪審團對與前總統川普 2020年競選活動相關的七名前幕僚或律師，以及11名亞利桑納州共和黨 人提出重罪指控，指這些被告圖謀推翻當年拜登勝選的結果。

華盛頓郵報報導，被起訴者包括川普的白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)、川普前私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)、律師伊士曼(John Eastman)和律師克莉絲汀納‧巴布(Christina Bobb)，以及川普當年競選團隊律師珍娜‧艾利斯(Jenna Ellis)、競選團隊首席顧問艾普斯坦(Boris Epshteyn)和競選團隊助理羅曼(Mike Roman)；前述人士被指控在2020年大選後，透過失敗的策略，試圖將該州的選舉人票計算給川普而非拜登。

2020年12月14日簽署偽造川普為合法當選人文件的11名共和黨人也被起訴，其中包括該州共和黨部前主席凱莉‧沃德(Kelli Ward)、州議員科爾恩(Anthony Kern)，州議員霍夫曼(Jake Hoffman)，以及共和黨全國委員會委員布耶爾(Tyler Bowyer)，他同時也是支持川普的極右派保守組織「美國轉捩點」(Turning Point USA)旗下行動「轉捩點行動聯盟」(Turning Point Action)的營運長。

川普本人並未被起訴，但起訴書將川普形容為「未被起訴的共謀者」(unindicted co-conspirator)。

此案起訴書象徵亞利桑納州檢察長梅耶斯(Kris Mayes，民主黨)耗時一年探究該州選舉人策略的調查告一段落，拜登當年以1萬457票獲勝。

繼密西根州、喬治亞州和內華達州之後，亞利桑納州成為對「另類總統候選人」(alternate slate of presidential elector)名單提出指控的第四州。

華郵分析，隨著案件緩慢審理，加上川普再次投入競選總統的行列，亞利桑納及其他決戰州的官員已準備好應對另一場可能出現爭議的大選。