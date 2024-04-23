封口費案開審／川普庭上緘默 5點看法律攻防

22日川普的封口費案正式登場，圖為川普22日在庭上當眾聆聽令他難堪的錄音檔。（路透）

22日川普的封口費案正式登場，圖為事件主角：成人片女星丹尼爾斯。（美聯社）

前總統川普 2016年為隱匿與成人電影女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)的性關係，支付一筆封口費，被控犯下偽造34項商業文件的聯邦罪，22日開庭審理，紐約時報 整理五大重點，以了解這場備受國人關注的法律攻防戰。

一、檢方有大事要說

川普面臨的「偽造商業紀錄」看似平淡無奇，不過助理檢察官柯朗格洛(Matthew Colangelo)有備而來，在庭上講述涉及小報新聞、八卦與祕密錄音電話的長篇故事，讓陪審員得知當年在飯店客房、川普大樓(Trump Tower)、橢圓形辦公室(Oval Office)內發生的事情，全然都因為總統大位引起。

當陪審員被問及是否需要紙、筆做筆記時，陪審團席上逾半數(12名陪審員和6名遞補陪審員)都舉手。

22日川普的封口費案正式登場，圖為曼哈頓檢察官白艾榮。（美聯社）

二、辯方要毀掉檢方證人

川普首席辯護律師白朗奇(Todd Blanche)主張丹尼爾斯收款後簽署保密協議，常見於富豪名流而且「不違法」，認為川普試圖影響選舉並沒有錯；他說：「這就是民主。」強調川普會像任何人一樣為自己辯護。

針對關鍵證人、也就是川普前律師柯恩(Michael Cohen)，白朗奇指出柯恩2018年即坦承違反聯邦競選資金法規，是「不可信任」的「罪犯」；同時強調丹尼爾斯對川普有「偏見」，靠販賣個人性生活謀生，宣稱起訴書重點只有「34頁紙張」而且不涉及川普。

22日川普的封口費案正式登場，圖為證人：川普前律師柯恩，由他交付封口費。（美聯社）

三、川普保持緘默

被告川普在進入法庭前，向媒體發表三分鐘談話，重砲抨擊紐約州 總檢察長詹樂霞(Letitia James )等多位法官，不過在庭上，川普面對檢方的指控，除了搖頭、還是搖頭；就連聆聽辯方開場陳述，川普也是面無表情看著律師白朗奇，和過去在曼哈頓出庭時的反覆無常相比，明顯安靜許多。

22日川普的封口費案正式登場，圖為川普辯護律師哈巴。(路透)

不過川普走出法庭，面對大批媒體，站好位置發表超過九分鐘的講話，攻擊檢方辦案不公。

22日川普的封口費案正式登場，圖為證人：國家詢問報前發行人裴克爾。（美聯社）

四、小報發行人自己成新聞

國家詢問報(National Enquirer)前發行人裴克爾(David Pecker)靠挖掘名人八卦賺錢，而且與川普認識逾30年，替川普掩蓋不利川普的負面新聞，成為封口費案檢方傳喚的第一位證人。

他就八卦小報報導方式，包括購買任何超過1萬元的報導都必須獲得他的批准，強調名人照片的重要性；他說：「唯一重要的是雜誌封面。」

在30分鐘的證詞，裴克爾還宣稱酒店服務生、豪華轎車司機都可能是富豪名流八卦的來源。

封口費案法官曼欽主審風格是按表操課，不受外部干擾。（美聯社）

五、法官審案按照時間表

封口費案承審法官默欽(Juan Merchan)當庭上向陪審員諾言，審理持續六周時間；裴克爾會繼續出庭，以釐清收買掩蓋負面新聞的操作方式，也是檢方開庭陳述的要點。

另外檢方宣稱川普最近言論違反阻止他攻擊審判參與者及其家人的禁言令，要求法官以以藐視法庭罪處置。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點