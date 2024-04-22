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封口費案首名證人 是川普媒體界好友

編譯尤寶琪／綜合21日電
前總統川普「封口費」案，首位證人確定為國家詢問報前發行人裴克爾。(美聯社)
前總統川普「封口費」案，首位證人確定為國家詢問報前發行人裴克爾。(美聯社)

前總統川普「封口費」刑事案即將在22日登場，首名證人確定為國家詢問報(National Enquirer)前發行人裴克爾(David Pecker)；裴克爾在川普競選期間，幫助川普控制任何對他不利的新聞消息。

裴克爾可以說是此案的核心人物，因為最初是他告訴川普律師柯恩(Michael Cohen)，有關丹尼爾斯(Stormy Daniels)和要揭露她在2006年與川普有染的計畫。

裴克爾在2016年10月警告川普，說丹尼爾斯有計畫要曝光兩人有染，但丹尼爾斯最後與川普的律師達成保密協議，收下13萬元的封口費。

佩克的證詞將幫助陪審團瞭解，裴克爾是如何幫助川普，在競選期間封殺任何與他有關的不利新聞消息。

檢察官將會詢問裴克爾有關丹尼爾斯與川普的私人友誼，以及他是如何在川普競選期間，幫川普「捕捉並封殺」所有相關負面報導。

裴克爾預計將會詳細解釋，他是如何與川普和柯恩合作，促成與丹尼爾斯的保密協議。

檢察官聲稱，裴克爾指示他公司，收買聲稱川普有私生子的川普大樓保全人員，要他閉嘴別亂說話；雖然事後證明，該保全的說法是子虛烏有。

裴克爾同時也出錢，封口「花花公子」(Playboy)玩伴女郎麥克道格(Karen McDougal)，要她別爆料與川普的長期床伴關係。

川普封口案預計將在2024年大選前，讓大眾重新回味川普涉嫌外遇的各種細節內容。檢方指控川普共犯下包括偽造商業文件以掩蓋封口費等，共34項罪名。

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