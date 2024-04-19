川普封口費案 律師發傳票 被艷星丹尼爾斯棄置酒吧

前總統川普封口費案中的女主角、成人電影女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)上月在酒吧參加活動時，川普的法律團隊曾交給她一張傳票，但她未理會。(美聯社)

前總統川普 封口費案中的女主角、成人電影女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)將成為案中的控方關鍵證人，上月她到布魯克林一間酒吧參加活動時，川普的法律團隊曾交給她一張傳票 ，她卻沒理會，掉頭離去。

這張傳票是要求丹尼爾斯提供與一部最新紀錄片「Stormy」的相關資料及文件，這部紀錄片是描述她的生活及與川普的關係。然而她未理會，負責交付傳票的法律團隊工作人員只好把傳票放在她腳下。

法庭文件顯示，該名工作人員德拉波特(Dominic DellaPorte)說，當他確認丹尼爾斯的身分後，就向她交付傳票，然而也沒理會，繼續在場內走來走去，臉上沒有任何表情。

川普的律師團隊要求封口費主審法官默欽(Juan Merchan)強迫丹尼爾斯接收及遵守傳票。 在他們提交的文件中，附上了一張德拉波特在丹尼爾斯大步走開時拍下的照片。

丹尼爾斯的律師布魯斯特(Clark Brewster)聲稱從未收到傳票，他更將川普律師團隊這個做法描述為「無理的釣魚 行為」，與川普封口費的刑事審訊無關。

布魯斯特在給默欽的信件中指出，川普律師團隊「在審訊前夕啟動這個程序，目的是對這位非專業證人造成騷擾和/或恐嚇」，旨在貶損檢方關鍵證人丹尼爾斯證供的可信程度。

這部紀錄片由NBC Universal拍攝，主要探討丹尼爾斯在成人電影行業的職業生涯，以及揭發她涉嫌與川普有染後名聲大噪的過程。

川普律師團隊聲稱，這部紀錄片上月在NBC的Peacock串流服務上首播，引發了對川普的負面宣傳，削弱了他獲得公平審判的能力。

據悉他們給丹尼爾斯的傳票，是要她提供與案中其他證人，包括川普前律師柯恩(Michael Cohen)、前玩伴女郎麥克道格(Karen McDougal)的溝通內容；此外還要求丹尼爾斯透露她因這部紀錄片獲得了多少報酬(如果有的話)。