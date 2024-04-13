川普封口費案將開審 曼哈頓12名陪審員將決定是否有罪

雖然川普團隊一直希望延審，但法官默欽駁回請求，封口費案將於15日開審，將由12位陪審團成員決定川普的刑事責任。（路透）

特勤局(Secret Service)及紐約市 警局12日均表示，前總統川普 「封口費」案周一開庭時將有最高規格維安。紐約市警察局長卡班(Edward Caban)說，警方與特勤局長期合作良好，法院系統將確保法庭秩序及外圍抗議行動維持和平，周邊交通與行人通行維持順暢。

辯護律師以輿論一面倒為由請求法院休庭(adjourn)，但12日遭法官紐約州高等法院法官默欽(Juan Merchan)駁回。默欽在4頁裁決書中寫道，川普現在遇到的狀況「並非新鮮事」，「況且從某種角度來看，是他自作自受」。

三個月前，被女作家卡洛爾(E. Jean Carroll)提告誹謗的前總統川普，在九名陪審團面前作證僅歷時三分鐘，簡短回答的內容都按照辯護律師事前要求，沒有砲火四射的批評或發牢騷。但隔天川普卻在陪審團面前抗議審判，不管卡洛爾律師結辯還未結束便怒氣沖沖的離開法庭，當天下午陪審團裁定川普必須賠償卡洛爾8330萬元。

川普封口費案的主角風暴女丹妮爾斯。（路透）

卡洛爾律師蘿伯塔‧卡普蘭(Roberta Kaplan)接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說，陪審團裁定天價賠償可能跟川普當庭抗議有關，整起案件凸顯川普不可能守法，不可能守規矩，「他覺得自己不必遵守任何法規」。

川普遭控2016年大選期間付給緋聞 對象「封口費」時偽造商業紀錄，被曼哈頓區域檢察官白艾榮(Alvin Bragg)提出34項重罪起訴，4月15日即將開審，這次將由選出的12名陪審團成員決定川普是否有罪，開審後第一周可能都在處理陪審團篩選。

陪審團顧問公司「特耳菲訴訟策略」(Delphi Litigation Strategies)合夥人托霍爾斯基(Steve Tuholski)說，川普辯護律師與檢察官面臨的問題都是，如何挑選對於此案確實保持中立看法的陪審團成員。他說，很難想像民眾對於這起案件並無成見，尤其是紐約人，「有些人視川普為奸雄，有些人把他看成救世主，似乎沒有人保持中立看法」。

陪審團遴選15日展開時，法院主管每次將請100名候選成員進入默欽主持的法庭。候選成員需要回答問卷調查，題目包括新聞收看習慣、是否參與「驕傲男孩」(Proud Boys)、「匿名者Q」(QAnon)、「反法西斯主義」(Antifa)等團體、是否曾參加川普造勢活動或反川普活動。

川普前律師柯恩被指負責代川普送封口費給風暴女，將是15日開審後的關鍵證人。（路透）

其他問題還有是否看過前川普私人律師柯恩(Michael Cohen)所寫的書或聽過柯恩的播客節目。柯恩是「封口費」案關鍵人物，幫忙川普拿錢給緋聞對象，避免地下情在2016年大選之前曝光。

檢方希望挑選經常做決策、擅長評斷可信度的民眾，川普律師希望挑選同情川普以及擁有獨立思維的民眾，在陪審團表決時不輕易屈服，寧可出現懸案陪審團(hung jury)結果。