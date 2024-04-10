川普墮胎立場「溫和」搖擺州共和黨人「靠攏」

前總統川普8日宣布墮胎爭議應由各州立法決定，國會無需插手。圖為反墮胎與支持墮胎的婦女，相互爭吵。(路透)

前總統川普 8日宣布墮胎 議題的溫和立場後，搖擺州共和黨 人陸續向他靠攏，尤其是國會參議員候選人；不過，向來是川普盟友的聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)則指川普對墮胎的新立場犯錯，他將繼續推動全國性的15周墮胎禁令。

紐約時報報導，許多搖擺州的共和黨候選人支持川普對於人工流產規定將由各州決定的立場，避免提及立法全國禁令，凸顯該黨對此議題的分歧看法。

這種趨勢轉變在參議員候選人之中特別明顯，民主黨目前以51席比49席的些微優勢控制參院。川普宣布對墮胎的溫和立場後，許多共和黨候選人鬆了口氣，更有把握擊敗民主黨對手。

若川普在11月大選中獲勝，共和黨參議員須翻轉至少一個席次，但共和黨候選人自聯邦最高法院2022年推翻1973年保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)後，持續遇挫，無法掌握多數黨席次。

在2022年期中選舉，外界預期會掀起「紅潮」，但賓州、內華達州和亞利桑納州參院和密西根州等關鍵州長選舉都失利，檢討敗選原因之一就在強硬的反墮胎立場。

曾獲川普背書的密西根州資深前眾議員羅傑斯(Mike Rogers)表示，「我認同川普(前)總統的觀點，墮胎議題應由各州來決定。」

亞利桑納州共和黨籍候選人雷克(Kari Lake)將角逐參院，她2022年角逐州長失利，如今迅速表態支持川普對墮胎的溫和立場。雷克在昔稱「推特」(Twitter)的「X平台」發文寫道，「我認同川普：我不支持聯邦人工流產禁令，這項政策應由各州決定。」

在俄亥俄州，3月獲得川普支持而在激烈競爭中贏得共和黨初選提名的富裕車商莫雷諾(Bernie Moreno)9日透過公關表示，墮胎議題「主要由州層級決定」。

川普政治上盟友、聯邦參議員葛理翰反對川普關於墮胎爭議的新立場，認為國會應立法保護15周的胎兒。(路透)

然而，曾力挺川普的南卡羅來納州參議員葛理漢(Lindsey Graham)卻表示，「我們必須畫清界線，我們明白『道布斯訴傑克森婦女衛生組織案』(Dobbs v. Jackson Women's Health Organization)並未說明聯邦無作用，聯邦層級有三項法律。因此，我認為道案避免聯邦干預的觀點有誤，共和黨背棄反對(懷孕)後期人工流產的想法是錯的，且大多數美國人反對」。

國家廣播公司新聞網報導，葛理漢推動聯邦限制懷孕15周後墮胎的法案，而川普認為此問題應交由各州決定。

葛理漢接著說，「對反墮胎行動而言，癥結在於孩子而非地區。若要把這項活動變成地域行動，我認為你錯了。15周大的胚胎會吃手指，加州、紐約州和南卡州的反墮胎支持者認為，這個階段的胚胎已有痛覺」。

來源:CNN