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民意翻轉？民調失準？年輕人愛川普 銀髮族挺拜登

編譯陳韻涵／綜合7日電
最新大選民調透露不尋常訊息，川普獲得年輕選民支持，拜登則獲得銀髮族選民支持，這項改變如果認定，將對黨派聯盟造成巨大影響。(路透)
最新大選民調透露不尋常訊息，川普獲得年輕選民支持，拜登則獲得銀髮族選民支持，這項改變如果認定，將對黨派聯盟造成巨大影響。(路透)

近期民調發生詭異現象，顯示民意正在改變，或民調又失準了；拜登總統更獲得高齡選民的青睞，而年輕族群轉而力挺前總統川普

政治新聞網站Politico在7日報導，川普正吸引最年輕選民的支持，甚至在部分民調中領先拜登；拜登的形像繼上次當選後逐漸崩壞，卻有更多高齡選民支持他。

這股趨勢凸顯民意大風吹，過去數十年來，民主黨總統參選人大多獲得年輕選民力挺，而共和黨候選人則贏得高齡選民的支持。

然而，今年的民調一再推翻往例，若這股趨勢屬實，將對黨派聯盟造成巨大影響。

1988年，老布希總統(George H.W. Bush)贏得大票年輕選民支持以來，從來沒有共和黨候選人獲得該族群的青睞；2000年，高爾(Al Gore)在社會安全議題方面抨擊小布希(George W. Bush)以來，從沒有長者投給民主黨候選人。

拜登總統3月到關鍵州之一的內華達州探訪銀髮族選民。(路透)
拜登總統3月到關鍵州之一的內華達州探訪銀髮族選民。(路透)

又或者，民調出錯；「年齡反轉」(age inversion)的幻覺實為今年大選民調存在結構性問題的警訊。這顯示，民調在前兩次大選中低估川普後，再次難以精確評估選民意向。

年輕選民的民調數據可能出錯，低估拜登；亦或，高齡選民的數據有問題，川普實際更獲得選民青睞，或是兩者都錯。

哈佛大學甘迺迪學院政治研究所民調主任沃爾普(John Della Volpe)表示，「看起來，我們非常了解如何妥善調查中年白人選民，但若對象是各年齡層的非裔和西語裔，當前最佳做法似乎未達共識」。

全國公共廣播電台(NPR)節目「PBS新聞一小時」(PBS NewsHour)與馬里斯特學院(Marist College)上周公布的全國民調顯示，川普在千禧世代(Millennial)和Z世代選民中，領先拜登2個百分點，而拜登擄獲大量45歲以上選民的支持，包括79歲到96歲的沉默世代(Silent generation)，以及97歲以上的最偉大世代(Greatest generation)。

最新大選民調透露不尋常訊息，川普獲得年輕選民支持，拜登則獲得銀髮族選民支持，這項...
最新大選民調透露不尋常訊息，川普獲得年輕選民支持，拜登則獲得銀髮族選民支持，這項改變如果認定，將對黨派聯盟造成巨大影響。(路透)

福斯民調：30歲以下 川普領先18百分點

福斯新聞(Fox News)上月民調顯示，川普在30歲以下選民族群的支持率領先拜登多達18個百分點，若併計獨立選民和第三黨參選人，領先幅度則為21個百分點。

不過，並非所有民調都出現「年齡反轉」，華爾街日報在全國和搖擺州民調顯示，拜登在30歲以下選民族群的支持率僅50%，雖領先川普約10個百分點，卻不比2020年大選。

另據昆尼別克大學(Quinnipiac University)上周民調顯示，拜登在35歲以下選民族群的支持率領先川普20個百分點，接近2020年大選優勢；但此民調也顯示，拜登在65歲以上選民中領先8個百分點，這將與近幾次選舉形成重大對比，當時共和黨獲得高齡選民力挺。

民調 拜登 川普

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