吸金功力驚人…拜登3月募逾9000萬 手握近2億現金

拜登總統連任競選募款金額遙遙領先共和黨的前總統川普。圖為前總統歐巴馬上月底在紐約市為拜登募款造勢。(路透)

拜登 總統即使民調落後，吸金功力依然驚人，其競選團隊6日宣布2024年第一季就籌集超過1億8700萬元，幾乎是前一季籌得資金的兩倍；同時手上現金已達1億9200萬元現金，比川普 還多。

路透報導，拜登3月獲得民主黨 提名時，競選活動就籌集超過9000萬元，高於前一個月的5300萬元；最受矚目的莫過於3月28日在紐約市眾星雲集的籌款活動，前總統歐巴馬(Barack Obama)、柯林頓(Bill Clinton)皆出席助陣，當天便籌得逾2500萬元。

拜登競選團隊報告的1億9200萬元現金據稱創下紀錄，為歷任民主黨候選人在總統大選期間目前時間點累積的最高現金總額。

競選團隊稱最新宣布的資金來自所有籌款管道，包括團隊本身、民主黨全委會(Democratic National Committee，DNC)和各個聯合籌款委員會(joint fundraising committees)；分析師指出便是拜登的現任地位及前任民主黨總統的支持，讓他得以贏過川普。

拜登團隊補充，第一季超過110萬名捐助者總計捐出超過190萬元，其中96%的捐款金額在200元以下。目前已累積超過21萬2000名持續捐款人士，是2020年大選同時間點人數的兩倍有餘。

除了黨內大力撐腰，拜票行程滿檔可能也為拜登吸引不少支持。競選團隊表示拜登在不到20天的時間內走訪了每個關鍵州，即使未親自出席也派競選代理人參加3月共69場競選活動。

而拉票行動尚未結束，拜登團隊正在戰場州展開為期六周、耗資3000萬元的付費媒體宣傳活動，包括針對拉丁裔、非裔、亞太裔選民的廣告投放，連海理(Nikki Haley)支持者也在拉攏目標內。