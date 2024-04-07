疫後大型募款「再度性感起來」 拜登川普競秀吸金力
拜登總統日前邀請歐巴馬及柯林頓兩位前總統辦星光熠熠的募款大會，籌到2600萬元，接下來前總統川普要周末在佛州棕櫚灘辦大型募款活動，預計籌到4300萬元，值得注意的是大金主再度現身，四年前的小額募、捐款不再熱絡；選戰專家表示，回歸大型募款活動現在對選戰吸睛能力比以往更重要。
Politico政治網站6日報導，民主黨選戰財務專家柯普蘭(Ami Copeland)表示，親自與會的募款活動再度回歸，而且不限於總統競選，各階層選舉都如此。舉辧募款大會確保可以取得大金主的大筆資金挹注，而且大金主想確定他們不缺席，親自參與。
倒不是說川普或拜登上次拒收這類選戰捐款，而是2020年選戰周期，新冠疫情讓大多數傳統募款華會不得不暫停。今年兩位候選人積極向大金主示好已有幾個月，另外大筆捐款在選戰漸漸變成重大、受矚目的因素。
有些是基本、結構方面的理由。大規模募款造勢活動能激發熱情、正面注意力以及媒體報導。現在每次選舉花的錢，都比上一次多得多，有辦法由個別造勢活動籌到大筆資金，有助於確保重要的資金能注入選戰。隨著疫情退去，好萊塢劇作家及演員罷工結束，選戰已回歸千錘百煉、證明管用的策略。
民主黨募款策士指出，夢幻募款大會「再度性感起來」，有錢且自認重要的人、想在會上被瞧見的人、名流、網紅都回歸與會。
政治捐獻對兩位候選人都重要。川普募款現落後給拜登，而且要花數千萬元在官司費用；籌錢缺口再下去，意味川普打選戰的力道會減弱，不如拜登。
對拜登而言，用現金「淹死」川普是這次選舉總戰略的重心；他起手擁有的資金優勢就勝過川普，正舉辦遍地開花、砸錢不手軟的募款大會，進一步加大這個優勢；柯普蘭表示，拜登的資金優勢卓然具在，就目前選戰來說，資金優勢是最管用的。
今年兩黨都早早確定其提名人，如此意味候選人可以與政黨全國委員會合設募款委員會，讓他們收受更大筆政治捐款。光這一點，就讓大金主遠為珍貴，也讓砸大錢辦募款活動比往常更早展開。
個人金主可以捐6600元給總統選舉委員會，但口袋深的金主可以捐92萬9600元給「拜登勝選基金」(Biden Victory Fund)。川普選戰團隊指出，他6日在億萬富豪鮑爾森(John Paulson)大宅辦的募款會，票價高達81萬4000元，而那場募款會能容納大批人參與，募得款項也很可觀。
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