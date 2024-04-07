疫後大型募款「再度性感起來」 拜登川普競秀吸金力

拜登總統連任競選募款金額與共和黨的前總統川普相比，略勝一籌。(路透)

拜登 總統日前邀請歐巴馬及柯林頓兩位前總統辦星光熠熠的募款大會，籌到2600萬元，接下來前總統川普 要周末在佛州棕櫚灘辦大型募款活動，預計籌到4300萬元，值得注意的是大金主再度現身，四年前的小額募、捐款不再熱絡；選戰專家表示，回歸大型募款活動現在對選戰吸睛能力比以往更重要。

Politico政治網站6日報導，民主黨選戰財務專家柯普蘭(Ami Copeland)表示，親自與會的募款活動再度回歸，而且不限於總統競選，各階層選舉都如此。舉辧募款大會確保可以取得大金主的大筆資金挹注，而且大金主想確定他們不缺席，親自參與。

倒不是說川普或拜登上次拒收這類選戰捐款，而是2020年選戰周期，新冠疫情 讓大多數傳統募款華會不得不暫停。今年兩位候選人積極向大金主示好已有幾個月，另外大筆捐款在選戰漸漸變成重大、受矚目的因素。

有些是基本、結構方面的理由。大規模募款造勢活動能激發熱情、正面注意力以及媒體報導。現在每次選舉花的錢，都比上一次多得多，有辦法由個別造勢活動籌到大筆資金，有助於確保重要的資金能注入選戰。隨著疫情退去，好萊塢劇作家及演員罷工結束，選戰已回歸千錘百煉、證明管用的策略。

民主黨募款策士指出，夢幻募款大會「再度性感起來」，有錢且自認重要的人、想在會上被瞧見的人、名流、網紅都回歸與會。

圖為川普上月在佛州自高球名將尼克勞斯手中接獲「進步最多選手」獎項。(路透)

政治捐獻對兩位候選人都重要。川普募款現落後給拜登，而且要花數千萬元在官司費用；籌錢缺口再下去，意味川普打選戰的力道會減弱，不如拜登。

對拜登而言，用現金「淹死」川普是這次選舉總戰略的重心；他起手擁有的資金優勢就勝過川普，正舉辦遍地開花、砸錢不手軟的募款大會，進一步加大這個優勢；柯普蘭表示，拜登的資金優勢卓然具在，就目前選戰來說，資金優勢是最管用的。

今年兩黨都早早確定其提名人，如此意味候選人可以與政黨全國委員會合設募款委員會，讓他們收受更大筆政治捐款。光這一點，就讓大金主遠為珍貴，也讓砸大錢辦募款活動比往常更早展開。

個人金主可以捐6600元給總統選舉委員會，但口袋深的金主可以捐92萬9600元給「拜登勝選基金」(Biden Victory Fund)。川普選戰團隊指出，他6日在億萬富豪鮑爾森(John Paulson)大宅辦的募款會，票價高達81萬4000元，而那場募款會能容納大批人參與，募得款項也很可觀。