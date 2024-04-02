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跨性別日今年巧遇復活節 拜登：又不是我定的

編譯俞仲慈／綜合1日電
今年的國際跨性別日與復活節恰為同一天，引發不少口水戰。圖為跨性別維權者在白宮前面示威。(路透)
今年的國際跨性別日與復活節恰為同一天，引發不少口水戰。圖為跨性別維權者在白宮前面示威。(路透)

今年復活節跨性別日(Transgender Day)撞日引發的口水戰繼續延燒，拜登總統1日回應強調：「又不是我定的」，同時白宮發言人也指責眾院議長強生(Mike Johnson)張冠李戴，搞不清狀況。

英國每日郵報(DailyMail)報導，拜登1日被記者問及是否要將復活節命名為為跨性別日時斷然表示：「我沒有這樣做。」

2009年起每年3月31日定為「國際跨性別現身日」(International Day of Transgender Visibility)，拜登自上任以來，每年都會慶祝這一天，偏偏今年的跨性別日與復活節同一天，因此白宮慣例的公告引發保守派群起反彈。

包括眾院議長強生在社群平台X發文寫道：「這是你嗎，@JoeBiden？」反對拜登宣布2024年3月31日為跨性別日，不過拜登對於強生的激烈反彈清描淡寫表示：「他搞不清楚。」

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)宣稱保守派的憤怒是來自於「故意製造的諸多錯誤訊息」，強調：「過去24小時的消息虛假不實，30日的消息也非實情。」對於錯誤資訊引發的爭議感到驚訝。

她同時也對掀起的反彈聲浪深感困惑，她說：「我要明確指出，過去數年來，每年3月31日都是跨性別者日，而且凡了解日曆運作的人都知道，復活節每年都是在不同日期的星期日。」並補充道：「今年復活節適逢跨性別者日，就是這麼簡單，就是這麼一回事，就是我們現在的情況。」

另一位白宮發言人貝茲(Andrew Bates)也全力為拜登護航，向每日郵報強調「拜登是對的」，沒有做任何違背慶祝復活節「原則」的事情，他說：「拜登沒有將3月31日訂為跨性別日，這個日子是2009年就訂好，連福斯新聞也曾在2020年和2021年慶祝跨性別日。」

不過復活節隔天，第一夫人吉兒邀請國民兵(National Guard)家眷子女將裝飾好的彩蛋送至白宮展示，不過邀請函明確禁止「任何爭議性內容、宗教符號、特定宗教議題或黨派政治言論」。

吉兒的發言人亞歷山大(Elizabeth Alexander)表示，邀請函的制式內容包括川普等歷任總統在內，已經行之有年。

跨性別 拜登 復活節

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