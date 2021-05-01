全美第6州…康州為接種疫苗撤銷宗教豁免權

康乃狄克州參議會通過法案，撤銷在校學生以宗教為由拒絕接種新冠肺炎疫苗的豁免權，州長拉蒙已簽署。圖為反對該法的人士在州議會前抗議。(美聯社)

康乃狄克州參議會正式通過法案，撤銷學生以宗教為由拒絕接種疫苗 的豁免權；康州州長拉蒙(Ned Lamont)於28日簽署，成為全美第六個為接種疫苗撤銷宗教豁免權的州。

即日起康州政府針對各校及嬰幼兒托育中心的兒童，免除可以宗教為由拒絕接種疫苗的權利，學生必須按校方規定接種疫苗；拉蒙也在社群網站 推特(Twitter)上發文表示：「我很榮幸能簽署這項法案，盡可能保護我們所有在校就讀的學生。」

然而，法案通過後議會大廈外也集結超過2000人抗議，聲稱此案不僅違反人民宗教自由，還有身為父母對孩子應有的主導權。

州內兩大主要的反對組織「We The Patriots USA」及「The CT Freedom Alliance」皆表示，未來將向州政府及聯邦政府提出告訴；不過最快恐怕也要到2022年進入2023學年度時，才可能扭轉這項法律。

兩大組織的代表律師派帝斯(Norm Pattis)說：「這項法案讓州政府得以透過某種形式為全民注入符合特定價值的思想，完全冒犯康州人民的權利」，他還形容，為提高疫苗接種率，政府利用「避免感染的名義」指導父母如何養育他們的孩子，這項作法「令人不寒而慄」。

該法案的反對人士除了有宗教信仰的捍衛者，還有一些是對疫苗仍有疑慮的家長，大力批評此舉是以提高接種率行歧視之實。

此法將適用於公立與私立學校、高等教育學校、托育機構和嬰幼兒照護中心，任何幼稚園及以上、有宗教信仰的學生都無法拒絕接種疫苗；不過以健康因素為由仍可維持豁免。

支持者認為該法案能有效協助全體避免感染，並稱少數以宗教豁免為由拒絕接種疫苗的學生人數正緩慢地成長，降低某些學校的疫苗接種率。

加州 、紐約、西維吉尼亞、密西西比及緬因州，也都撤銷民眾以宗教為由拒絕接種疫苗的豁免權。