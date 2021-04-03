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免處方籤 FDA通過2新冠居家快篩 單價或僅「個位數」

記者顏伶如／綜合報導
食品及藥物管理局批准兩款不需處方單的新冠病毒居家快篩設備，10到20分鐘就可得知結果。圖為亞培藥廠(Abbott)的BinaxNow新冠病毒居家快篩。(美聯社)
食品及藥物管理局批准兩款不需處方單的新冠病毒居家快篩設備，10到20分鐘就可得知結果。圖為亞培藥廠(Abbott)的BinaxNow新冠病毒居家快篩。(美聯社)

美國食品及藥物管理局(FDA)本周稍早核准通過兩款免處方籤新冠病毒居家快篩，消費者很快可在全美各地藥房買到；兩款快篩都讓民眾自行透過鼻腔採樣，再將已採集檢體的棉花棒放入檢測試劑，病毒檢測結果可於10分鐘至20分鐘內出爐。

這兩款病毒快篩組都可以讓成年人及兩歲以上兒童使用。

食藥房3月31日宣布，亞培藥廠(Abbott)的BinaxNow新冠病毒居家快篩及Quidel公司的QuickVue新冠病毒居家快篩已經雙雙通過核准，一般民眾很快就可以不需要醫師處方遷在藥房購得。

食藥房醫療器材與放射保健中心(Center for Devices and Radiological Health)主任蘇倫(Jeff Shuren)在聲明中說，核准通過的市售病毒快篩組，將成為美國防疫因應的重要環節，讓學校、辦公場所、社區及其他地點，都能成立病毒檢測計畫，迅速篩檢新冠病毒。

蘇倫指出，民眾可以放心這兩款快篩檢測符合食藥房的緊急授權使用科學標準，「如同我們一直強調的，如果是好的檢測組，我們就會授權」。

至於快篩檢測的售價，亞培藥廠說，每組快篩檢測組的單價可能只要「個位數」，未來幾周消費者便可以在各地藥房、超市及其他零售商店買到。

亞培藥廠表示，每個月可生產大約5000萬組BinaxNow新冠病毒居家快篩。

Quidel公司則未公布快篩組的售價。但Quidel公司與亞培藥廠均表示，將以一組兩盒的套裝方式銷售。

檢測 篩檢 美國

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