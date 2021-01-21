管理混亂？疫苗供應短缺 全美許多州取消預約

麻州一處新疫苗接種中心。(美聯社)

各州在聯邦政府指導下積極擴大新冠肺炎疫苗 接種，讓屆滿65歲、特定族群施打，使得疫苗短缺日益嚴重；許多州的疫苗已用罄，導致成千上萬人接種首劑預約被迫取消。

紐約州水牛城一年級老師斯塔喬維克(Karen Stachowiak)花了近五小時敲定20日的預約，卻被取消；郡衛生當局表示，由於疫苗供應不足，過去幾天取消8000多人預約。

但政府和製藥商都表示有大量疫苗運送中，每周運出；20日就職的拜登總統也保證，上任前100天將完成1億劑疫苗接種。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的資料，聯邦政府向各州分配3600萬劑疫苗，被妥善管理的不到一半，可能導致混亂。衛生部聲明，本周疫苗配量其實比前兩周增加5%。

歐洲也面臨疫苗不足。

輝瑞公司(Pfizer)表示，比利時工廠提高產能之際，將暫時減少歐洲和加拿大交貨量。輝瑞在美國的疫苗生產據點位於密西根州。

紐約市 長白思豪(Bill de Blasio)說，紐約市必須取消本周首次接種的2萬3000人預約；紐約警察局也暫停初次疫苗接種。紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，第一劑疫苗兩到三天內將用盡。

佛羅里達州邁阿密地區也疫苗短缺，浸信會醫療保健系統取消首劑接種預約。

舊金山衛生部門表示，疫苗在21日可能用盡；上周收到1萬2000劑，本周不到2000劑。

輝瑞公司過去兩周及時履行政府命令，全天候工作，每天生產數百萬劑，預計7月底前依約提供2億劑。

全美推動疫苗接種最快的西維吉尼亞州 本周劑量未如預期般增加，現有的第一劑已接種99.6%，官員強烈要求增加。

俄亥俄州疫情嚴重，州長狄懷恩(Mike DeWine)向政府懇求增加疫苗；夏威夷當局則抱怨，上周收到疫苗5萬9000劑，本周僅3萬2000劑。