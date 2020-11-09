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為控制疫情 CDC：疫苗若釋出 醫護人員優先使用

編譯林梅婕／綜合8日電
聯邦疾病防治中心官員表示，新冠肺炎疫苗問世後，醫護人員和醫院工作人員，最可能優先接種疫苗。(美聯社)
聯邦疾病防治中心官員表示，新冠肺炎疫苗問世後，醫護人員和醫院工作人員，最可能優先接種疫苗。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)官員透露，新冠肺炎疫苗若通過批准問世後，最可能有疫苗優先使用權的將會是醫護人員，以及醫院工作人員，此舉將有效協助疫情以最快的速度得到控制。

CDC免疫防治諮詢委員會(ACIP)主席羅米歐(José Romero)表示：「不只是與患者互動的醫生和護士，還有協助照護的護理人員、在醫院送餐和維修的服務人員；這些與患者接觸機率較高的人都有機會優先使用疫苗，這樣才能降低病患傳染給他們的機率，進而抑制病毒傳播。」

負責審核疫苗的單位為聯邦食品暨藥物管理局(FDA)，若審核通過ACIP將即刻向CDC列出疫苗使用的建議事項以及優先使用者；羅米歐說：「我們預計在12月或1月初，將疫苗優先提供給部分高風險族群，以及醫護人員使用。」

根據CDC網站，ACIP的目標是將疫苗以最有效的方式進行分配，「盡可能降低死亡率及重症患者人數」，促使社會運作回歸正軌，並降低醫療機構的負擔。

除了醫護人員，ACIP也列出另外對新冠肺炎為高風險的三大族群：必要性產業的工作人員、65以上老年人、以及患有其他慢性病者；至於優先使用疫苗的順序則會依照疫苗屬性分配，例如一些特定疫苗對老年人較有效、或慢性病患者更安全等。

目前還無法明確判定何種疫苗適合特定族群，但臨床研究仍在進行當中，羅米歐表示：「我們還沒看到數據」。

ACIP的成員未來會針對優先使用疫苗的族群和分配的劑量進行表決，結果將列為CDC公共衛生及抗疫準則的一部份，而聯邦政府也會依照該準則規劃分送至全國各地方醫院的所需劑量。

此外，地方衛生官員必須決定，在負責的地區內最迫切需要獲得疫苗的醫院有哪些，羅米歐說：「我們已經列出前十大最需要疫苗的醫院，當產量提升後，我們也會持續擴大名單。」

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