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聯邦報告：780億小企業紓困金 恐遭詐騙！

編譯林育正／綜合29日電
聯邦小企業管理署指出，多達780億元的紓困金恐怕已落入冒用公司名義申報的詐欺犯手中。圖為小企業管理署長喬薇塔．卡蘭薩(左)參觀匹茲堡一家工廠。(美聯社)
聯邦小企業管理署指出，多達780億元的紓困金恐怕已落入冒用公司名義申報的詐欺犯手中。圖為小企業管理署長喬薇塔．卡蘭薩(左)參觀匹茲堡一家工廠。(美聯社)

聯邦小企業管理署(SBA)29日發布報告指出，有多達數780億元的小企業紓困金，恐已落入冒用公司名義申報的詐欺犯手中。

SBA監察長威爾(Michael Ware)在本周公布的報告中指出，自3月下旬開始，申請紓困的案件量多到讓官員喘不過氣，導致無法徹底過濾和調查申請者資格。

報告以其中一件為例說，SBA依「經濟受損災難貸款」核准給了同一城市10間不同衛浴裝潢公司的10筆貸款，「然而我們無法在申請人提供的公司名稱下，找到任何衛浴裝潢公司」；此外，「還有公司電郵是一間墨西哥餐廳，也不在該市；SBA疑似白白將140萬元交給詐欺犯」。

報告指出，SBA核准了高達780億元的紓困金給疑似詐騙或資格不符的申請人，但金額未完全撥出。

監察長報告表示，詐騙案與3月底疫情期間，官員必須處理大量紓困申請有關，僅3月31日就有超過68萬件申請，創下單日最高紀錄；至4月10日，已累計450萬件申請。

「SBA發出的新冠紓困已經比所有災難救助金的總和還多」；報告指出，「每一位作業人員僅有15分鐘審核一件申請，而無法仔細審查，確認撥款給符合資格的企業」。

司法部也持續起訴以詐騙手法取得新冠紓困款的嫌犯，執法單位官員表示，調查仍持續進行。

行政官員喬維塔‧卡蘭扎(JovitaCarranza)表示，許多案件出現相同的網路IP或是電子郵件，是委託合格會計師、法律事務所、貸款申請人，或宗教與文化中心遞交貸款申請所致，詐騙數量其實低於報告。

紓困金 貸款 詐騙

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