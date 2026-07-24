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「原地養老」 富裕嬰兒潮世代退休 沒換小屋反買大屋

記者顏伶如／綜合報導
某些嬰兒潮世代花錢買下更大間的房屋，扭轉了美國老年人退休之後縮減住宅規模的傳統觀...
某些嬰兒潮世代花錢買下更大間的房屋，扭轉了美國老年人退休之後縮減住宅規模的傳統觀念。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：富裕嬰兒潮世代退休後不再縮屋，反而擴大居住空間。
  • 重點二：61歲至70歲買家中，因需要更大空間而買新屋者升至7%。
  • 重點三：許多退休族以現金買房，並加裝設備實現原地養老。

華爾街日報報導，某些戰後嬰兒潮世代並沒有遵循「大屋換小屋」(downsize)慣例，反而花錢買下更大間的房屋，扭轉了美國老年人退休之後縮減住宅規模的傳統觀念。全國房地產商協會(National Association of Realtors)數據顯示，61歲至70歲的買家當中，約有7%表示選擇新屋的原因是需要更大空間，比率高於2016年時的4%。

64歲的馬丁諾(Victor Martino)與妻子安潔拉(Angela Martino)都已進入空巢期，過去幾十年一直住在加州德奈爾(Denair)面積不到2000平方呎的房子，把兩個女兒撫養長大。他們買下隔壁5000平方呎的房子，耗時一年裝修，擁有足以放下義大利燻火腿(prosciutto)商業用切肉機的寬敞廚房，遊戲間採用拋光混凝土地板，較能承受七名外孫、外孫女玩耍時可能造成的破壞。主臥衛浴安裝方便老年人進出的輔助設施。

馬丁諾說：「等到我入土為安的時候，才會大屋換小屋。」

報導指出，富裕的嬰兒潮世代隨著年齡增長，愈來愈多選擇擴大房屋規模，紛紛購買更大間的房屋或擴建原本的住家。除了為家人打造客房，為招待客人打造美食廚房，還有安裝高檔扶手、把主臥室移至一樓等設計，以便在家裡「原地養老」(aging in place)。

在這個過程中，嬰兒潮世代正在改寫退休、老化的常規，有別於上了年紀之後改住小房子以節省開支的期待。

如今嬰兒潮世代在美國買房消費者中占有最大比率，這個現象反映當今房地產市場的狀況是年輕買家沒有能力負擔，握有財富的老一輩則沒有負擔能力的問題。另外，嬰兒潮世代買房是用現金，比需要申請貸款的年輕買家更具優勢。

根據房地產仲介網站Redfin統計，2024年當中處於空巢期的嬰兒潮時代，擁有全國28%有三間臥室以上的房屋，對比之下，育有兒女的千禧世代僅擁有16%同型房屋。

美銀美林(Merrill Lynch)理財顧問塔迪夫(April Tardiff)的客戶裡今年有八人退休，所有八人全都擴大住家規模，過去五年退休客戶當中，只有一人換住小房子。

塔迪夫說：「傳統觀念退休後要大房換小房的作法，其實沒有出現。」

史密斯(Ed Smith)與妻子瑪麗(Mary Smith)原本住在新澤西州，三個成年兒女都在波士頓附近，兒女成家且生兒育女之後，定期往返不容易。史密斯夫妻2022年在麻州法爾茅斯(Falmouth)買下4000平方呎的房子，比原本住家大了約500平方呎。新家主臥室套房位於一樓，二樓是為兒女及六個孫子孫女準備的。

富裕的嬰兒潮世代，沒有負擔能力的問題。(美聯社)
富裕的嬰兒潮世代，沒有負擔能力的問題。(美聯社)

精華 FAQ

  • 報導指出，部分富裕嬰兒潮世代退休後沒有遵循大屋換小屋的慣例，反而購買更大的房屋或擴建原宅，並透過改裝來滿足家庭聚會與老化需求。

  • 全國房地產商協會資料顯示，61歲至70歲買家中約有7%表示因需要更大空間而選擇新屋，高於2016年的4%，反映退休族對大房需求增加。

  • 主要目標是原地養老：包括讓家人有客房、打造可接待親友的大廚房、加裝扶手與適老衛浴，甚至把主臥移到一樓，以便長期留在家中生活。

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