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年長世代擁有逾34%房屋總值 宜早規畫 這些方法受歡迎

編譯莊瑞萌／綜合報導
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僅占全美人口18%的嬰兒潮世代及更年長者，掌控全國34.1%的房屋總值，相當於1...
僅占全美人口18%的嬰兒潮世代及更年長者，掌控全國34.1%的房屋總值，相當於13.8兆元。遺產規畫專家敦促長者提前規畫，如何有效地將資產轉移給繼承人。示意圖。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：美國嬰兒潮與更年長者雖僅占18%，卻握有34.1%房屋總值。
  • 重點二：TODD可讓房產死後直接移轉，程序簡單且成本低，部分州已採用。
  • 重點三：信託較適合資產多元或重視彈性者，可應對失能與人生變化。

美國最年長世代僅占總人口18%，卻持有超過34%的房屋總值。專家呼籲銀髮族正視生前大事，盡早規畫房產繼承，其中簡便低成本的「死亡轉讓契據」(TODD)雖受歡迎，但並非人人適用，信託則提供更大彈性。

今日美國報(USA Today)報導，美國國家住宅建築商協會(National Association of Home Builders)分析，嬰兒潮世代及更年長者僅占美國人口的18%，卻掌控著驚人的34.1%房屋總值，共2960萬戶房屋，總價值達13.8兆元。由於牽涉的利益龐大，遺產規畫專家敦促長者仔細思考，如何最有效地將這項最大、也最值錢的資產移交給繼承人。

過去幾十年來，「死亡轉讓契據」(Transfer on Death Deed，TODD)因簡便與低成本而日漸普及，但能否使用，取決於居住地。洛杉磯執業律師麥可·蔡(Michael Chuah)說：「每個家庭都不一樣，需要檢視自己的資產，才能決定要使用TODD或信託。」

TODD是一種簡單的文件，允許不動產，例如房屋或土地在屋主過世時移轉給指定的受益人，只需填寫表格、簽名，並在房產所在地的郡政府登記即可。重要的是，TODD能讓房產避開可能曠日廢時且所費不貲的遺產認證流程，快速交給繼承人。

密蘇里州於1989年率先採用TODD，根據法律自助平台NOLO.com統計，目前已有超過30個州提供TODD或其類似版本。專家表示，TODD適合許多資產不多、遺產結構不複雜的民眾。福特與伯格納律師事務所(Ford + Bergner LLP)律師福特(Don Ford)說：「最適合用於規模較小的遺產，可以避開遺產認證，也不像信託那麼複雜。」

亨斯利與克魯格律師事務所(Hensley & Krueger)合夥人克魯格(Cory Krueger)也表示，如果一個人名下只有一棟房子和幾個金融帳戶，例如券商帳戶、401(k)、支票與儲蓄帳戶，那麼只要為房子辦好TODD並在其他金融帳戶指定受益人就已夠用，還能省下不少錢。

不過，遺產律師指出，TODD也存在一些嚴重的缺點。楚亞說，「TODD是一種針對特定目的的工具，僅用於死亡時的資產移轉，無法處理其他事情。」舉例來說，如果母親在世但失去行為能力，法律上繼承人並不擁有任何東西，也無權管理房子，TODD也無法保障房子不會被繼承人的債主追討。專家表示，擁有龐大遺產和多樣化資產的家庭，尤其是重視彈性者，可考慮信託，信託也能避開遺產認證，但允許因應人生變化進行調整。

律師表示，信託能讓你為失能情況預做規畫，可指定繼任受託人或共同受託人，代你管理信託及其資產。信託可以寫下很詳細的繼承指示和條件，不管是多個受益人、要分多少比率，或是萬一受益人先過世了該怎麼辦都能交代清楚，而且信託可以隨時更新，來因應人生的變化，例如離婚、結婚或生孩子。

精華 FAQ

  • 因為嬰兒潮世代與更年長者雖只占人口18%，卻持有超過34%房屋總值，涉及資產龐大，若提早安排，可降低日後繼承爭議與程序成本。

  • TODD是死亡轉讓契據，屋主可先指定受益人，過世後房產直接移轉，能避開遺產認證，手續簡單、費用較低，因此特別受小型遺產青睞。

  • 信託不僅能避開遺產認證，還可安排失能時的管理機制、細分多位受益人比例，並依離婚、結婚或生子等變化隨時更新，彈性明顯更高。

洛杉磯

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