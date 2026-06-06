在家養老? 4科技可助達成目標 甚至成救命關鍵

愈來愈多長者希望在熟悉的家中安享晚年，可以借助現代科技提升住家安全和便利，甚至在危急時刻發揮救命作用。圖為Vivint Smart Hub智慧住宅的控制面板。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 高齡者期望在家養老，科技正成為維持獨立生活的重要支柱。

高齡者期望在家養老，科技正成為維持獨立生活的重要支柱。 重點二： 醫療警報、智慧家庭與感測設備，可在跌倒或急症時即時求援。

醫療警報、智慧家庭與感測設備，可在跌倒或急症時即時求援。 重點三：AI陪伴與高科技助行器，能減少孤立並提升行動安全與便利。

社會高齡化，愈來愈多長者希望在熟悉的家中安享晚年。從醫療警報裝置、智慧家庭系統，到人工智慧(AI)陪伴科技與高科技助行器，科技正逐步改變居家養老模式，不僅提升安全與便利，也協助長者維持獨立生活與社群連結，甚至在危急時刻成為救命關鍵。

華盛頓郵報 報導，78歲的莫爾斯(Saul Morse)患有小兒麻痺後遺症，平時仰賴輪椅代步；他安裝智慧家庭設備時，從未想過這些裝置有朝一日會救人一命。

某天深夜，莫爾斯的妻子在臥室突然中風 ，而他的手機放在屋子另一頭。所幸他事先將亞馬遜Alexa智慧音箱連結通訊錄，得以透過語音聯絡子女並撥打911求救。

莫爾斯因閱讀科技協助行動不便長者的研究而接觸智慧家庭產品，他表示，語音控制讓生活方便許多，「不用費力伸手就能開關燈，也不必把輪椅推到開關旁，避免刮傷牆壁。」

樂齡會(AARP)調查顯示，75%的受訪長者希望能在家中養老，而科技正成為實現這項願望的重要工具。

1.醫療警報設備

跌倒是65歲以上長者受傷的主因，約翰霍普金斯大學(JHU)護理學院院長莎拉·桑頓(Sarah Szanton)表示，她在臨床上見過許多髖部骨折患者跌倒後，在地板上躺了一整天才獲救。

除了傳統按鈕式警報項鍊外，Medical Guardian等獲AARP推薦的品牌已推出具跌倒偵測功能的智慧手表；蘋果(Apple)與Garmin智慧手表也可設定為緊急求救裝置。

對於不願穿戴設備的長者，雷達感測系統Kubo Care可安裝於牆面，追蹤睡眠與活動狀況，並在偵測跌倒時通知照護者。

2.智慧家庭系統

亞馬遜Alexa、Google Home等智慧家庭系統對行動不便者特別實用，香檳伊利諾大學(UIUC)人類因素與老齡化實驗室主任溫蒂‧羅傑斯(Wendy Rogers)研究發現，參與者使用智慧家庭產品五周後，居家安全程度顯著提升。

此外，Lotus智慧戒指可透過牆面控制器操作燈具與家電，不需連接無線網路；Aqara智慧門鎖、YoLink漏水感測器，以及可自動關閉爐灶的iGuard，也進一步提升居家安全與便利性。

3.社群互動與陪伴科技

舊金山加大醫學院老年醫學科副教授科特瓦爾(Ashwin Kotwal)說：「獨立生活的重要環節之一，就是能有意義地參與社群生活。」

社會孤立被視為失智症的重要風險因子，陪伴科技的角色漸受重視。

Zoom與FaceTime讓長者能與親友保持聯繫，也可參與虛擬讀書會或線上健身課程。AI對話裝置ElliQ能陪伴聊天並提醒健康事項；JoyTablet提供對話、遊戲及健康管理功能；Joy for All機器寵物則提供情感支持。

4.高科技行動輔助設備

對於平衡能力退化或無法承受自身體重的長者，智慧助行器Camino Assist結合電動馬達、感測器與AI技術，可即時監測步態並提供支援。

Zeen雖非智慧設備，卻能承托使用者體重，協助安全地在坐姿與站姿間轉換。科羅拉多大學(CU)醫學院老年醫學助理教授拉姆(Kenneth Lam)形容，「它就像裝了安全帶的助行器。」