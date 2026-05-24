伊波拉病毒入境篩檢 CDC增列亞特蘭大機場

繼華盛頓杜勒斯機場之後，亞特蘭大哈茲菲爾德-傑克遜國際機場也被CDC指定為伊波拉病毒篩檢入境口岸。從剛果民主共和國、烏干達或南蘇丹返國的美國公民現在有了第二個入境篩檢點。(路透)

疾病防治中心(CDC )加強防堵伊波拉病毒進入美國，23日宣布增列亞特蘭大 哈茲菲爾德-傑克遜國際機場（Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport）為伊波拉病毒篩檢入境口岸。從剛果民主共和國、烏干達或南蘇丹返國的美國公民現在有了第二個入境篩檢點。

先前CDC已指定華府郊區的杜勒斯國際機場（Dulles International Airport）為伊波拉病毒入境篩檢點。

加強入境公共衛生篩檢是CDC波拉病毒應對措施的一部分，該措施還包括出境篩檢、航空公司疾病報告和入境後公共衛生監測。

世界衛生組織(WHO )指出，截至目前，剛果民主共和國已確診82例伊波拉病例，其中7例死亡，177例疑似死亡，近750例疑似病例都與伊波拉病毒的班迪布交病毒株(Bundibugyo virus)有關。川普政府上周已禁止近期曾前往剛果民主共和國、烏干達或南蘇丹的非美國公民入境美國。

據了解，CDC已在22日於亞特蘭大機場實施更為嚴格的伊波拉篩檢措施。不過這些篩檢專門針對來自剛果民主共和國、烏干達和南蘇丹的旅客。

伊波拉病毒風險持續升高。世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）22日向媒體表示：「我們目前正將（伊波拉病毒） 正將風險評估修正為：國家層級『極高』、區域層級『高』、全球層級則為『低』。」

世衛緊急預警暨應變單位主任馬哈穆（Abdi Rahman Mahamud）表示：「此病毒迅速傳播的風險極高，徹底改變了整體的防疫動態。」

CDC指出，科學家和醫務人員正在努力控制班迪布交病毒株的伊波拉病毒，但是目前尚無針對該病毒的疫苗。

伊波拉病毒最早於1976年被發現，當時分別在現今南蘇丹與剛果民主共和國出現疫情。其中一場疫情發生於伊波拉河附近，因此得名為「伊波拉病毒」。伊波拉病毒的傳播方式是接觸感染。當人類直接接觸感染者或受感染動物的血液、體液、分泌物或是屍體時，便可能受到感染；尤其在皮膚表面受損的情況下，感染風險更甚。