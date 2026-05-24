我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬辦風波／金溥聰出示蕭旭岑與台商持現金合影 問如何解釋？

NBA／溫班亞瑪飆神奇三分彈轟33分 馬刺G4大勝雷霆扳平系列賽

伊波拉病毒入境篩檢 CDC增列亞特蘭大機場

編譯王曉伯／綜合報導　
聽新聞
test
0:00 /0:00
繼華盛頓杜勒斯機場之後，亞特蘭大哈茲菲爾德-傑克遜國際機場也被CDC指定為伊波拉...
繼華盛頓杜勒斯機場之後，亞特蘭大哈茲菲爾德-傑克遜國際機場也被CDC指定為伊波拉病毒篩檢入境口岸。從剛果民主共和國、烏干達或南蘇丹返國的美國公民現在有了第二個入境篩檢點。(路透)

疾病防治中心(CDC)加強防堵伊波拉病毒進入美國，23日宣布增列亞特蘭大哈茲菲爾德-傑克遜國際機場（Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport）為伊波拉病毒篩檢入境口岸。從剛果民主共和國、烏干達或南蘇丹返國的美國公民現在有了第二個入境篩檢點。

先前CDC已指定華府郊區的杜勒斯國際機場（Dulles International Airport）為伊波拉病毒入境篩檢點。

加強入境公共衛生篩檢是CDC波拉病毒應對措施的一部分，該措施還包括出境篩檢、航空公司疾病報告和入境後公共衛生監測。

世界衛生組織(WHO)指出，截至目前，剛果民主共和國已確診82例伊波拉病例，其中7例死亡，177例疑似死亡，近750例疑似病例都與伊波拉病毒的班迪布交病毒株(Bundibugyo virus)有關。川普政府上周已禁止近期曾前往剛果民主共和國、烏干達或南蘇丹的非美國公民入境美國。

據了解，CDC已在22日於亞特蘭大機場實施更為嚴格的伊波拉篩檢措施。不過這些篩檢專門針對來自剛果民主共和國、烏干達和南蘇丹的旅客。

伊波拉病毒風險持續升高。世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）22日向媒體表示：「我們目前正將（伊波拉病毒） 正將風險評估修正為：國家層級『極高』、區域層級『高』、全球層級則為『低』。」

世衛緊急預警暨應變單位主任馬哈穆（Abdi Rahman Mahamud）表示：「此病毒迅速傳播的風險極高，徹底改變了整體的防疫動態。」

CDC指出，科學家和醫務人員正在努力控制班迪布交病毒株的伊波拉病毒，但是目前尚無針對該病毒的疫苗。

伊波拉病毒最早於1976年被發現，當時分別在現今南蘇丹與剛果民主共和國出現疫情。其中一場疫情發生於伊波拉河附近，因此得名為「伊波拉病毒」。伊波拉病毒的傳播方式是接觸感染。當人類直接接觸感染者或受感染動物的血液、體液、分泌物或是屍體時，便可能受到感染；尤其在皮膚表面受損的情況下，感染風險更甚。

亞特蘭大 CDC WHO

上一則

南加化學槽 過熱排蒸氣 消防局長：近年最棘手化學物質外洩

延伸閱讀

民主剛果1美國人確診伊波拉 美機場加強防疫篩檢

民主剛果1美國人確診伊波拉 美機場加強防疫篩檢
嚴防伊波拉 美緊急令：載疫區旅客航班強制改降IAD機場

嚴防伊波拉 美緊急令：載疫區旅客航班強制改降IAD機場
伊波拉疫情升級「國際緊急事件」6美國人疑接觸

伊波拉疫情升級「國際緊急事件」6美國人疑接觸
伊波拉死亡增 WHO：民主剛果風險升至最高級別

伊波拉死亡增 WHO：民主剛果風險升至最高級別

熱門新聞

川普政府22日宣布，大多數綠卡申請人將必須前往海外，在美國領事館申請永久居留權，而不是像目前這樣在美國境內提出申請。（取自123RF）

重大轉變…移民局宣布 多數外國人申請綠卡須離境

2026-05-22 14:11
圖為3月底旅客在紐約市拉瓜地亞國際機場C航廈安檢處排隊等候。歐新社

離機場25哩…緩解擁擠 TSA下月實驗在機場外安檢

2026-05-18 08:47
在美華人討論當地最無法接受的文化。支付小費示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ RDNE Stock project）

華人曝「無法接受的美國文化」 點名1習慣最令人疲憊

2026-05-16 19:55
美國房價出現數十年來最負擔不起的高價位，年輕人獨立買房的人生里程碑變得難以實現，不少家長紛紛出手介入，但在幫兒女買房的同時卻提出附帶條件。示意圖（美聯社）

房價貴、貸款沉重 家長紛紛出手幫兒女買房但有附帶條件

2026-05-20 11:21
川普下令監管機構重新檢視所謂「認識你的客戶」（know your customer）規則，這些規則旨在防止洗錢與恐怖主義融資。 (美聯社)

打擊無證客 川普行政命令推動銀行檢查客戶公民身份

2026-05-19 21:26
范斯15 日在國會大廈舉行的第45屆全國和平執法人員紀念日儀式上，向紀念碑獻花。(美聯社)

美國昨天為何全國降半旗？

2026-05-16 12:08

超人氣

更多 >
為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了

為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了
山姆與好市多 誰的海鮮更勝一籌？網友答案一面倒

山姆與好市多 誰的海鮮更勝一籌？網友答案一面倒
黑白集／周美青還是周美青 馬英九還是馬英九？

黑白集／周美青還是周美青 馬英九還是馬英九？
封面故事／疫情之後 中國餐飲巨頭結隊「征美」

封面故事／疫情之後 中國餐飲巨頭結隊「征美」
胡歌被確診為「早F晚E」 粉絲心疼：不用那麼完美

胡歌被確診為「早F晚E」 粉絲心疼：不用那麼完美