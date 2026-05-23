跨國「改價退貨」詐騙案 2中國人被逮 Target四年損失數460萬元

28歲的Migui Li（圖左）及20歲的Ziyu Zhao（圖右）被指是跨國犯罪組織成員，兩人被控在美東南地區Target門市造成約9萬4000元損失。（Broward Sheriff's Office）

佛州 好萊塢市（Hollywood）近日破獲一起涉華人 的跨國退貨詐騙案。根據地方電視台Local 10報導，聯邦探員22日逮捕兩名中國籍嫌犯，指控他們透過竄改Target 網站商品價格資訊，再利用價格匹配（price match）機制詐取禮品卡，並將大量電子產品寄往中國。

根據國土安全調查局（HSI）與聯邦刑事起訴書，28歲的李米貴（音譯，Migui Li）及20歲的趙子瑜（音譯，Ziyu Zhao）涉嫌參與跨國犯罪組織，並在美東南地區Target門市造成約9萬4000元損失，其中包括位於邁阿密-戴德郡（Miami-Dade County）與布勞沃德郡（Broward County）的門市。

起訴書指出，這類被稱為「購後降價」（post-purchase markdown）的詐騙手法，自2022年以來已讓Target累積損失約460萬元。

聯邦探員表示，涉案者會以原價購買高價值電子產品，接著透過修改Target網站HTML程式碼，讓同一商品在自己的裝置上顯示成大幅折扣價格。之後，他們再向客服要求價格匹配，藉此獲得差額禮品卡。當局指出，嫌犯接著再利用這些透過詐騙取得的禮品卡購買更多商品，形成循環操作。這些電子產品最後會被寄往中國。

根據調查，聯邦探員近日發現李、趙二人再度現身南佛州，並於20日至21日期間涉超過3000元的可疑交易。執法人員表示，他們在丹尼亞海灘（Dania Beach）一家旅館外監視兩人，看到李米貴將兩個包裹放入租來的汽車。之後兩人開車前往好萊塢市一家FedEx門市。

探員稱，到達現場後，他們看到李米貴從車內搬出兩個包裹，同時車上還有多個Target購物袋及其他商品。李米貴隨後將包裹交由FedEx寄送，目的地為香港。

當局表示，探員隨後上前攔查，兩人同意接受包裹搜查。包裹內含多項已包裝電子產品，包括拍立得相機、底片、Nintendo Switch遊戲機等。根據起訴書，兩人坦承收取報酬，在美國購買電子產品，再經香港轉運至中國。

李米貴向調查人員表示，他透過微信接收禮品卡序號，再用於交易。不過，當探員詢問他是否曾修改商品顯示價格時，他聲稱「聽不懂問題」，或拒絕回答。

相較之下，起訴書指出，趙子瑜「更加坦白」，承認曾修改商品價格資訊。

目前兩人已被控共謀郵件詐欺及電信詐欺，被關押於布勞沃德郡警局（Broward Sheriff's Office）轄下的Paul Rein Detention Facility，由美國法警局（U.S. Marshals Service）監管。