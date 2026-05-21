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1萬美元尋寶遊戲結束 三老友解謎寶盒藏在金門大橋這處

編譯林思牧／即時報導
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金門大橋示意圖。(路透)
金門大橋示意圖。(路透)

持續數周的舊金山1萬美元尋寶遊戲終於結束，原來寶盒就藏在金門大橋的另一邊。

舊金山紀事報報導，這場持續數周、牽動舊金山人心的尋寶活動於19日下午落幕。主辦者稱，三位相識多年的好友經過數周的不懈努力，終於在馬林岬角（Marin Headlands）一處隱密的海蝕洞穴中找到了寶盒。

他們的獎品是1萬枚一美元的金幣——以及對舊金山市全新的熱愛。「我們都看到了以前從未發現過的角落，」其中一位尋寶者在給紀事報的電郵中寫道。「我從未感覺和朋友們如此親近，也從未如此痴迷於一個謎題…而且我以前不知道自己能做到這一切。」

▲ 影片來源：X平台＠SFGate（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

找到寶盒的人不願透露姓名，他們都是舊金山居民，並且自 15 年前在灣區上大學以來一直是好朋友。4月底主辦人將尋寶線索——一卷印在破舊捲軸上的六節詩——發佈到網上後，小組中的兩名成員立即發生意圖。

除了工作和照顧孩子，這些朋友「幾乎醒著的每一刻」都在試圖解開謎題，找到寶藏，但「卻一次又一次地失敗」。朋友們說，他們一開始嘗試直接解讀這首詩，但很快就意識到詩中充滿了誤導性的詞語，它可以有無數種解讀和連結。

許多其他尋寶者也有著同樣的經驗。Reddit 上一個專門討論尋寶的帖子獲得了超過 2600 條評論，參與者們紛紛發表各種奇思妙想，分享實地尋寶的經歷，並互相傾訴彼此的痴迷。

隨著搜尋持續數周卻一無所獲，尋寶人的沮喪之情與日俱增。尋寶者在舊金山挖了無數的洞，以至於園丁們懇求主辦人取消活動，以免造成更大的破壞。

然後，突破出現了。詩中的一句「stern wood haven north and powell」將尋寶者們引向了與這些詞語相關的顯而易見的地點，例如斯特恩格羅夫 (Stern Grove)、伍德黑文苑 (Woodhaven Court) 和鮑威爾街 (Powell Street)。但一位 Reddit 用戶意識到，這些指的並非舊金山的地名，而是普西迪歐區舊金山國家公墓的一小塊墓地裡集中的墓碑上的名字。

尋獲寶藏者說，一位同伴的頓悟「徹底解開了這個謎題」。他們意識到主辦人從一開始就想讓尋寶者們進行一場徒勞的追逐，目的是讓人們走出戶外，欣賞舊金山那些隱秘的角落，並促進陌生人之間的交流。

主辦者稱，線索指的是沃德船長（Captain William Ward），他100多年前在金門大橋下的一次著名沉船事故中喪生。從普西迪歐公墓的墓碑到沉船遺址畫一條線，是指向一個可能的藏身之處：馬林岬角，它崎嶇的懸崖可以俯瞰整個城市的壯麗景色。

紅點圈出處便是馬林岬角（Marin Headlands）(谷歌地圖)
紅點圈出處便是馬林岬角（Marin Headlands）(谷歌地圖)

舊金山 金門大橋 灣區

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