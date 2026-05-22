閱讀、下棋…終身學習挑戰大腦+規律運動 有助延緩失智

下棋之類的腦力活動，有助於降低阿茲海默症與認知退化風險。(美聯社)

研究顯示，持續從事閱讀、學習語言、下棋或參觀博物館等「操練大腦」活動，有助於降低阿茲海默症 與認知退化風險。專家指出，「終身學習」可建立所謂的認知儲備(cognitive reserve)，讓大腦在老化或疾病影響下仍保持較好的記憶與思考能力，加上規律運動、控制血壓與健康生活習慣，更有助延緩失智症發生。

美聯社報導，最近的一項研究將阿茲海默症及認知功能退化的風險降低歸功於「終身學習」，例如，從孩童時期到退休階段持續參與具智力刺激的體驗，包括閱讀、寫作、學習外語、下西洋棋、解謎或參觀博物館。芝加哥羅許大學醫學中心(Rush University Medical Center)的神經心理學家札米特(Andrea Zammit)解釋，「這些活動能伸展你的大腦與思考，讓你運用不同的認知系統。」

專家建議，可選擇加入讀書會等需要快速思考的活動，在閱讀之外還能進行討論並建立社交連結。

即使年輕時沒有培養這些習慣也不算太晚。研究人員指出，中年其實是保護大腦健康的重要時期，科學家正研究各種保持思緒敏銳的方法，例如學習音樂、賞鳥，或使用腦力訓練遊戲。札米特強調，「這不只是單一活動，更重要的是找到你感興趣而且有意義的不同活動並持之以恆，而非蜻蜓點水。」

這次發表於「神經學」(Neurology)的研究招募了近2000名年齡介於53至100歲、起初未患失智症的成年人並進行了長達八年的追蹤，結果發現相較於終身學習程度最低的人，學習程度最高的人即使患上阿茲海默症，發病時間也平均晚了五年。

更引人注意的是解剖的發現，在研究期間去世的948名參與者中，即使大腦出現阿茲海默症的典型病理特徵，在生前認知活動較多的人，仍表現出更好的記憶與思考能力，認知退化速度也較慢，這就是科學家所稱的「認知儲備」，也就是學習強化了不同區域開發神經連結，使大腦更具韌性，得以暫時繞過因老化或疾病造成的損傷。

專家並強調，身體健康對大腦健康同樣重要，因此建議除了腦力活動，也要保持會流汗的運動習慣，控制血壓、維護心臟健康，保持良好睡眠，並接種帶狀疱疹疫苗。妙佑診所(Mayo Clinic)阿茲海默症專家彼得森(Ronald Petersen)指出，目前沒有任何「神奇配方」能完全預防失智或正常老化帶來的認知退化，但健康生活方式確實有助於「減緩退化的速度」。