我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

複製委內瑞拉模式？美起訴卡斯楚極限施壓 BBC分析3走向

SpaceX上市後併特斯拉？分析師預測明年合體

促進大腦健康補充劑 學者建議吃薑黃素 減少阿茲海默發病率

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛杉磯加大長壽中心前主任史莫服用薑黃素和綜合維他命，以促進大腦健康。(美聯社)
洛杉磯加大長壽中心前主任史莫服用薑黃素和綜合維他命，以促進大腦健康。(美聯社)

美國人每年花費數十億元購買各式各樣標榜促進大腦健康的營養品，從膠囊、粉末到軟糖，形式各異。洛杉磯加大(UCLA)長壽中心前主任史莫(Gary Small)建議額外攝取薑黃素和綜合維他命，但因他經常在戶外活動，不另補充維他命D、B12和Omega-3，而是從天然食物中攝取這類營養。

根據樂齡會(AARP)2021年的調查，約20%的50歲以上成人有吃維他命或營養品的習慣，希望藉此提升記憶力與注意力等認知功能。

2025年，全球營養品市場規模上看5171億元，估計2033年將突破8625億元。

現年74歲的哈肯薩克子午線醫療組織(HMH)神經科學家史莫坦言，營養保健食品的「有效程度，也包含行銷炒作；科學進展太快，連專家都難以釐清」。

史莫是洛杉磯加大精神病學榮譽教授，並曾任該校長壽中心主任。

史莫最初服用「薑黃素」，因為他發現亞洲部分地區飲食富含薑黃，而當地的阿茲海默症發病率相對低。

多項研究顯示，薑黃素具抗發炎特性，可能減少與神經退化相關的蛋白質堆積。

史莫從旁協助、哈佛大學主導的40人小型實驗結果顯示，服用薑黃素的小組在記憶力與注意力方面都有所提升，他自此開始吃薑黃素。

此外，「美國臨床營養學期刊」研究發現，服用薑黃素者的認知表現優異，但需要注意潛在的腸胃與肝臟副作用。

史莫服用降膽固醇的他汀類藥物，醫師告訴他，攝取「輔酶Q10」可減輕肌肉痠痛和疲勞等副作用。不過有幾項研究指出，輔酶Q10(Coenzyme Q10)有助細胞產生能量並保護細胞免受損害，可能對大腦有益。

另外，哈佛大學主導的COSMOS大型試驗認知研究追蹤逾2200名受試者，結果發現60歲以上成人每日服用綜合維他命者，其情節記憶(episodic memory)測試表現顯示延緩了兩年的認知老化；史莫認為這是目前最具說服力的營養品研究之一，因此也將綜合維他命納入。

不過，史莫盡量避免攝取維他命D方面的營養品。他表示，初步證據顯示維他命D可能有助認知健康，但他自認長時間在戶外活動，攝取量已充足，毋須另外補充。

維他命B12也是，史莫表示，缺乏B12確實可能導致疲勞和記憶力衰退，「但若你的B12數值正常，我認為營養品帶來的幫助有限」。

至於熱門的Omega-3營養品，史莫直言：「就算有效，也很細微，且缺乏臨床意義。」

史莫表示，他每周吃兩次鮭魚、鮪魚料理，從天然食物中攝取Omega-3，而非依賴營養品。

另外，雖然有研究顯示「磷脂醯絲胺酸」(creatine)可改善記憶，但史莫認為證據不足以讓他自行服用，且魚類、大豆和雞蛋等食物中均可攝取到這種物質。

史莫表示，他每周吃兩次鮭魚、鮪魚料理，從天然食物中攝取Omega-3，而非依賴營...
史莫表示，他每周吃兩次鮭魚、鮪魚料理，從天然食物中攝取Omega-3，而非依賴營養品。(美聯社)

洛杉磯 洛杉磯加大

上一則

SpaceX上市後併特斯拉？分析師預測明年合體

下一則

只歡迎白人 白人婦偕黑人丈夫怒告阿肯色州社區

延伸閱讀

超加工食品「罪加一條」 研究：增罹失智症風險

超加工食品「罪加一條」 研究：增罹失智症風險

健忘、易累、腿沒力？中高齡族不能缺這7種營養素

健忘、易累、腿沒力？中高齡族不能缺這7種營養素
銀髮族「植物性飲食」能降失智風險 別忘了吃得健康

銀髮族「植物性飲食」能降失智風險 別忘了吃得健康
顧此失彼？抗膽鹼等4類藥品 恐增失智風險

顧此失彼？抗膽鹼等4類藥品 恐增失智風險

熱門新聞

范斯15 日在國會大廈舉行的第45屆全國和平執法人員紀念日儀式上，向紀念碑獻花。(美聯社)

美國昨天為何全國降半旗？

2026-05-16 12:08
在美華人討論當地最無法接受的文化。支付小費示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ RDNE Stock project）

華人曝「無法接受的美國文化」 點名1習慣最令人疲憊

2026-05-16 19:55
中國人民解放軍儀隊士兵。（路透）

全球瘋傳35秒…空軍一號轟鳴擦身而過 他竟「一動不動」

2026-05-14 14:45
川普總統與中國國家主席習近平這場備受矚目的峰會，卻因接連爆發的肢體衝突與現場混亂而蒙上陰影。（路透）

比「尖峰時刻」還亂…川普訪中連爆肢體衝突 像災難片

2026-05-14 16:26
圖為3月底旅客在紐約市拉瓜地亞國際機場C航廈安檢處排隊等候。歐新社

離機場25哩…緩解擁擠 TSA下月實驗在機場外安檢

2026-05-18 08:47
美國房價出現數十年來最負擔不起的高價位，年輕人獨立買房的人生里程碑變得難以實現，不少家長紛紛出手介入，但在幫兒女買房的同時卻提出附帶條件。示意圖（美聯社）

房價貴、貸款沉重 家長紛紛出手幫兒女買房但有附帶條件

2026-05-20 11:21

超人氣

更多 >
川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物
周美青、馬大姊首打破沉默 盼馬英九安享餘年 也談基金會爭議

周美青、馬大姊首打破沉默 盼馬英九安享餘年 也談基金會爭議
烤箱門突然炸碎傷人 美國近400起投訴曝光 含這些品牌

烤箱門突然炸碎傷人 美國近400起投訴曝光 含這些品牌
日裔營養師：1重要營養素 美國人普遍攝取不足

日裔營養師：1重要營養素 美國人普遍攝取不足
嚴防伊波拉 美緊急令：載疫區旅客航班強制改降IAD機場

嚴防伊波拉 美緊急令：載疫區旅客航班強制改降IAD機場