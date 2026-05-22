促進大腦健康補充劑 學者建議吃薑黃素 減少阿茲海默發病率

洛杉磯加大長壽中心前主任史莫服用薑黃素和綜合維他命，以促進大腦健康。(美聯社)

美國人每年花費數十億元購買各式各樣標榜促進大腦健康的營養品，從膠囊、粉末到軟糖，形式各異。洛杉磯 加大(UCLA)長壽中心前主任史莫(Gary Small)建議額外攝取薑黃素和綜合維他命，但因他經常在戶外活動，不另補充維他命D、B12和Omega-3，而是從天然食物中攝取這類營養。

根據樂齡會(AARP)2021年的調查，約20%的50歲以上成人有吃維他命或營養品的習慣，希望藉此提升記憶力與注意力等認知功能。

2025年，全球營養品市場規模上看5171億元，估計2033年將突破8625億元。

現年74歲的哈肯薩克子午線醫療組織(HMH)神經科學家史莫坦言，營養保健食品的「有效程度，也包含行銷炒作；科學進展太快，連專家都難以釐清」。

史莫是洛杉磯加大 精神病學榮譽教授，並曾任該校長壽中心主任。

史莫最初服用「薑黃素」，因為他發現亞洲部分地區飲食富含薑黃，而當地的阿茲海默症發病率相對低。

多項研究顯示，薑黃素具抗發炎特性，可能減少與神經退化相關的蛋白質堆積。

史莫從旁協助、哈佛大學主導的40人小型實驗結果顯示，服用薑黃素的小組在記憶力與注意力方面都有所提升，他自此開始吃薑黃素。

此外，「美國臨床營養學期刊」研究發現，服用薑黃素者的認知表現優異，但需要注意潛在的腸胃與肝臟副作用。

史莫服用降膽固醇的他汀類藥物，醫師告訴他，攝取「輔酶Q10」可減輕肌肉痠痛和疲勞等副作用。不過有幾項研究指出，輔酶Q10(Coenzyme Q10)有助細胞產生能量並保護細胞免受損害，可能對大腦有益。

另外，哈佛大學主導的COSMOS大型試驗認知研究追蹤逾2200名受試者，結果發現60歲以上成人每日服用綜合維他命者，其情節記憶(episodic memory)測試表現顯示延緩了兩年的認知老化；史莫認為這是目前最具說服力的營養品研究之一，因此也將綜合維他命納入。

不過，史莫盡量避免攝取維他命D方面的營養品。他表示，初步證據顯示維他命D可能有助認知健康，但他自認長時間在戶外活動，攝取量已充足，毋須另外補充。

維他命B12也是，史莫表示，缺乏B12確實可能導致疲勞和記憶力衰退，「但若你的B12數值正常，我認為營養品帶來的幫助有限」。

至於熱門的Omega-3營養品，史莫直言：「就算有效，也很細微，且缺乏臨床意義。」

史莫表示，他每周吃兩次鮭魚、鮪魚料理，從天然食物中攝取Omega-3，而非依賴營養品。

另外，雖然有研究顯示「磷脂醯絲胺酸」(creatine)可改善記憶，但史莫認為證據不足以讓他自行服用，且魚類、大豆和雞蛋等食物中均可攝取到這種物質。