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7副業、月賺1.4萬 二寶媽成百萬富翁 成功關鍵全說了

編譯中心／綜合報導
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席梅內茲的副業起點是在2019年，她在產假期間於Etsy平台開設數位商品商店。圖...
席梅內茲的副業起點是在2019年，她在產假期間於Etsy平台開設數位商品商店。圖為Etsy公司2015年在紐約上市。（美聯社）

由於通膨壓力與生活成本上升，副業已成為許多上班族增加收入的重要方式。一名37歲女性便成功把副業經營成穩定的被動收入來源，如今每月可進帳約1.4萬元，成為百萬富翁。她分享多年來經營副業的關鍵策略，強調「專注與耐心」才是將副業變成長期收入的核心。

CNBC報導，瑞秋．席梅內茲（Rachel Jimenez）曾任高等教育行政人員，同時也是兩個孩子的母親。目前她透過七種不同的收入來源，每月可創造約1.4萬元的被動收入，這些來源包括經營Etsy數位商品商店、個人理財部落格「Money Hacking Mama」、房地產投資，以及股票資產增值等。席梅內茲表示，自己近期資產正式突破百萬元，但這一切並非一夕之間完成，而是長達數年的逐步累積。

席梅內茲的副業起點是在2019年，她在產假期間於Etsy開設數位商品商店，販售可下載的電子模板，例如預算管理表、派對遊戲等，初期收入並不明顯，直到她開始分析平台上熱賣商品並調整產品策略，銷售才逐漸成長。到了2021年，這家店鋪年收入已接近16萬元，她也在同年6月辭去全職工作，正式投入副業經營。隨著席梅內茲將重心轉向其他投資與內容事業，2023年Etsy收入降至約7.7萬元，但她每天只需花5至10分鐘維持店鋪運作，便能持續帶來收入。

在副業擴張的同時，席梅內茲也建立更多收入管道。她的理財部落格透過聯盟行銷每年約帶來2.4萬元收益，另外還開設付費線上課程，並在加州聖安東尼山學院（Mt. San Antonio College）擔任兼任教師。但席梅內茲提醒想經營副業的人，不要一開始就同時嘗試股票投資、電商、房地產等多種項目，過度分散往往導致精力耗盡甚至負債。

席梅內茲指出，自己副業真正的轉折點之一，是報名參加Etsy數位商品銷售的付費課程。她坦言，最初曾嘗試透過免費影片與書籍自學，但進展有限，直到加入有系統的課程與創業社群後，才逐漸掌握經營模式，也能在遇到困難時獲得建議與支持。席梅內茲認為，適度投資學習資源，有時能大幅縮短摸索時間。

席梅內茲認為多數人低估了「時間複利」的力量。她的Etsy商店花了九個月才開始出現穩定收入，但只要持續優化產品與策略，長期效果會逐漸累積。她強調，成功往往不是來自一次暴紅或一夜暴富，而是透過不斷嘗試、修正與堅持，在足夠長的時間內讓知識與努力持續複利成長。

席梅內茲透過七種不同的收入來源，每月可創造約1.4萬元的被動收入。（取材自領英）
席梅內茲透過七種不同的收入來源，每月可創造約1.4萬元的被動收入。（取材自領英）

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