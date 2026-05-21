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賓士深入流行文化推手 華裔行銷長鼓勵女性勇敢發聲

編譯陳韻涵／綜合報導
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Melody Lee的職涯橫跨危機公關、汽車、美妝與設計產業，曾在凱迪拉克任職六...
Melody Lee的職涯橫跨危機公關、汽車、美妝與設計產業，曾在凱迪拉克任職六年。（美聯社）

豪車品牌賓士(Mercedes-Benz)美國區行銷長Melody Lee是近年美國企業界備受矚目的華裔女性高階主管之一，她負責賓士在美國市場的品牌定位與整體行銷策略，致力讓這個擁有140年歷史的汽車品牌在維持傳統之餘，持續與新世代建立連結。

時尚期刊ELLE報導，Melody成功推動賓士深入流行文化，包括邀請華裔女星劉玉玲(Lucy Liu)擔任品牌代言人，並在電影「穿著Prada的惡魔2」(The Devil Wears Prada 2)讓Maybach車款亮相。

她說：「不能盲目追逐潮流，而是要理解如何讓品牌保持文化相關性，同時忠於品牌140年來的精神。」

Melody的職涯橫跨危機公關、汽車、美妝與設計產業，她曾在通用汽車(General Motors)旗下的旗艦品牌凱迪拉克(Cadillac)任職六年，推出開豪車的會員服務「BOOK by Cadillac」，之後加入日本美妝品牌資生堂(Shiseido)負責蘿拉蜜思(Laura Mercier)進軍中國市場業務，再加入居家用品品牌米勒諾爾公司(MillerKnoll)推動赫曼米勒(Herman Miller)與「Design Within Reach」行銷業務，最終被延攬加入賓士。

賓士官網介紹，Melody畢業於喬治亞理工學院(Georgia Tech)，曾任偉達公共關係顧問公司(Hill+Knowlton Strategies)執行副總裁。

Melody的雙親早年離開中國落腳台灣，並於1975年赴美留學；Melody在德州出生、成長，自幼在母親鼓勵下與哥哥組成「M&M Music Makers」樂團，兩人在婚禮與教堂活動中演奏鋼琴與小提琴賺取零用錢。她說：「我的華裔母親鼓勵我們把音樂變成一門生意。」

Melody坦言自己畢業後並不順利，曾短暫做過登門推銷辦公用品的業務工作，也曾在德州的愛爾蘭酒吧擔任調酒師。她認為，那段經歷讓她學會如何應對不同類型的人，「我學會如何保護自己，也學會閒聊的藝術。」

2006年，她進入危機公關公司Public Strategies擔任實習生，六年內升任執行副總裁。2008年北京奧運期間，她曾赴瑞士參與國際奧會約半年的危機公關工作。她說：「那段經歷開啟我後來的一切。」

身為亞裔女性高階主管，Melody提及「冒名頂替症候群」(imposter syndrome)。她自述從未真正感覺「準備好」，但父母從小灌輸她「全力以赴」的觀念，成為她持續前進的動力。

Melody鼓勵女性在職場上勇敢發聲：「請坐到中間的位置，就像妳本來就屬於那裡一樣。」

賓士美國區行銷長Melody Lee負責美國市場的品牌定位與整體行銷策略。（美聯...
賓士美國區行銷長Melody Lee負責美國市場的品牌定位與整體行銷策略。（美聯社）

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