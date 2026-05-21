研究：收入金字塔尖端女強人 易有「冒名頂替症候群」

研究發現收入最高的女性競爭意識強烈，而且自我懷疑在某些情況下成為驅策成功的動力；示意圖。（美聯社）

厚臉皮幾乎是商界的不成文定律，對女性或弱勢群體而言更是如此。不過，近期一項針對美國收入最高女性的研究，卻顛覆這項傳統觀念，顯示頂尖女性高收入者較少以「堅強、臉皮厚」自居，反而是自我懷疑的「冒名頂替症候群」(imposter syndrome)，在某些情況下成為驅策女性菁英成功的動力。

華爾街 日報報導，這項由數位行銷主管艾米莉‧萊利(Emily Riley)負責的研究，以年收入77萬5000元為門檻，因為聯邦數據顯示，這約是美國收入最高1%人口的年收入水準。

研究結果顯示，達到此收入門檻的人當中，僅20%為女性。

曾任顧問公司研究總監的萊利也是高收入族群一員，如今她自行創立公關公司「萊利策略」(Riley Strategic)。

萊利希望透過研究釐清收入金字塔尖端女性的共同特質，這項調查共訪查收入前1%的145名女性，以及347位年收入達六位數但尚未躋身頂尖1%的女性。

此研究結果有一部分符合大眾預期，收入最高的女性競爭意識強烈，比大多數人更頻繁與雇主談判薪資；她們多數畢業於頂尖名校，並終身學習不輟。

令人訝異的是，研究發現最高收入女性比其他女性更多已婚且生育多名子女，打破「犧牲家庭成就事業」的刻板印象。

此外，約25%的女性菁英為第一代美國移民，約20%童年時期曾經歷家中主要經濟支柱失業，此比率均顯著高於收入較低的六位數女性群體，凸顯人生早期的不穩定環境，往往能激發強烈的上進心。

萊利調查發現，收入前1%的女性當中，僅約33%的女性自認「獨特或與眾不同」。

研究人員推測，這可能成為一種優勢，自我感覺天賦異稟容易導致自滿，而持續的自我懷疑則驅使菁英女性不斷證明自己的價值。

麗莎‧戴維斯(Lisa Davis)曾在科技巨頭英特爾(Intel)及加州藍盾(Blue Shield of California)保險公司擔任高階主管，她說：「我從未想過自己『無可取代』，對女性而言，我們需要一次又一次地證明自己的價值，才能爬上具決策權的地位。把這一切視為理所當然？這種想法壓根不會出現。」

現年63歲的戴維斯自述，她直到50多歲才真正感受到「財務安全」，這與許多同等收入水準的人給出的答案類似，且都比預期年齡更晚。

研究人員指出，過度的冒名頂替症候群固然有害，但適度的自我懷疑與敏感度，往往成為頂尖收入女性持續突破自我的動力。

【閱報秘書】冒名頂替症候群

冒名頂替症候群（Imposter Syndrome）是指一種「即便在客觀上取得成功，內心卻深信自己只是騙子」的心理現象。

患有此症狀的人常將自己的成就歸功於運氣、時機或「剛好瞞過眾人」，而非自身的能力。他們長期伴隨著強烈的焦慮，極度害怕隨時會被拆穿假象。這並非心理疾病，而是一種常見的心理狀態，多見於高成就者、完美主義者或新進職場的優秀人才。