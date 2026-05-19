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「希望我們化作蝴蝶」英國詩人濟慈失落的情書 重現紐約

編譯廖振堯／綜合報導
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濟慈住在北倫敦時，愛上19歲的鄰居布勞恩。圖為民眾造訪經過整理的濟慈故居。（美聯...
濟慈住在北倫敦時，愛上19歲的鄰居布勞恩。圖為民眾造訪經過整理的濟慈故居。（美聯社）

英國詩人約翰·濟慈(John Keats)一生寫給摯愛芬妮·布勞恩(Fanny Brawne)近40封情書，其中8封被後世裝訂成一本特製的皮面精裝本，1980年代這本書被盜後，下落成謎近40年，直到2025年一名男子在曼哈頓一家古籍店企圖出售，人們才得以再度一睹浪漫主義時期最令人心碎的愛情故事之一。

紐約時報報導，1818年23歲的濟慈與19歲的鄰居布勞恩相識，1819年7月初濟慈寫下了第一封給布勞恩的情書，字裡行間飽含深情卻又時常流露絕望，「真希望我們能化作蝴蝶，只活三個夏日——與你共度的這三個夏日所能獲得的快樂，勝卻我平凡人生的50年。」

當局找回的濟慈親筆信之一。（曼哈頓地區檢察官辦公室）
當局找回的濟慈親筆信之一。（曼哈頓地區檢察官辦公室）

因肺病 與未婚妻天人永隔

兩人相遇時，濟慈正努力在詩歌界嶄露頭角，同時也在與肺病奮戰。兩人於1819年悄悄訂婚，但到了1820年，濟慈的病情已經非常嚴重，為了躲避英國陰雨連綿的天氣，他乘船前往羅馬，此後兩人便不再通信。1821年，濟慈因肺結核過世，布勞恩深深哀悼並珍藏著他的信件，等待了12年才與路易斯·林多(Louis Lindo)再婚。

1865年布勞恩去世後，這些珍藏信件由她與林多所生的三個孩子繼承。孩子們同意將這些信件發表在1878年出版的《約翰·濟慈致芬妮·布勞恩的信》一書中。一些維多利亞時代的評論家嘲諷這些信件的語氣輕佻、缺乏男子氣概，但也有人認為它們文筆優美、妙語如珠。

37封私密情感 倫敦遭拍賣

濟慈的詩歌才華在他生前並未得到廣泛認可，直到幾十年後才備受讚譽。最著名的詩作包括他於1819年創作的頌詩：「夜鶯頌」（Ode to a Nightingale）、「希臘古甕頌」（Ode on a Grecian Urn）以及「秋頌」（To Autumn），這些作品構成了浪漫主義詩歌的重要基石。但他寫給布勞恩的情書，交織他的愛情渴望與憂鬱情緒，仍是他最令人難忘的作品之一。

據信濟慈在1819年至1820年間給布勞恩寫了37封信，布勞恩的子女1885年讓倫敦蘇富比拍賣這批信件原件。此次拍賣還啟發了愛爾蘭詩人作家王爾德（Oscar Wilde） 創作了一首14行詩「在濟慈情書拍賣會上」（On the Sale By Auction of Keats' Love Letters），嚴厲批判將詩人私密情感商業化的行徑。

珍本流到紐約 突現賣家

惠特尼家族(Whitney Family)後來獲得這些情書，並將第一封信以及其他七封手寫信件精心裝訂成皮面精裝本，收藏在該家族位於長島的莊園數十年。惠特尼家族1989年清點遺產時，才發現這本精裝本不見向警方報案，此後各路調查人員、古籍書商、濟慈研究學者都致力於追蹤於信件下落及鑑定真偽。

2025年，一位顧客走進麥迪遜大道上的B&B珍本書店，竟掏出這本濟慈信函精裝本和在惠特尼莊園失竊的其他珍稀書籍，請求店家代為出售，聲稱這些書是他祖父遺留在養老院的。在這之前，該男子也試圖在Adam Weinberger 珍本書店出售未果。書店老闆並不輕信，他們說服賣家暫時留下這本書，以便他們鑑定真偽並嘗試估價；幾天後那位賣家又出現並要求歸還，老闆直言「我認為這本書是偷來的」。

聯絡檢方與專家一番調查後，曼哈頓地區檢察官辦公室今年4月20日將這本價值200萬元的情書精裝本，還給了惠特尼家族的後人。官員表示，試圖在該市出售這些書籍的人並非嫌疑人，而且在這起竊案發生時甚至尚未出生。

英國詩人約翰·濟慈1821年在羅馬去世，其墳墓位於羅馬非天主教徒公墓。（美聯社）
英國詩人約翰·濟慈1821年在羅馬去世，其墳墓位於羅馬非天主教徒公墓。（美聯社）

紐約時報 曼哈頓

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