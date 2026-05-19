1逃生口配1空服員 美國長程航班做不到

國際航空法規要求所有客機遭遇緊急狀況時，必須在90秒內，指利用半數的逃生出口，就將所有乘客疏散完畢。圖為土耳其航空一架A330客機今年五月在加德滿都機場降落時，機艙傳出濃煙，緊急打開全部八個逃生門疏散旅客。(美聯社)

美國聯邦航空總署(FAA)放寬部分航空業者減少長程班機的空服員人數，且已將近兩年未提交逃生測試報告，因此民主黨籍兩位聯邦參議員 去函要求FAA盡速提出飛安影響評估報告，消除各界對飛安的疑慮。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)獨家報導，聯邦參議員達克沃斯(Tammy Duckworth，伊利諾)和鮑德溫(Tammy Baldwin，威斯康辛)致函FAA直言：「如果客艙兩排走道逃生出口沒有配備合格空服員，當乘客最需要依靠訓練有素、經驗豐富的空服員指導以及快速行動之際，可能身陷危險。」

既有飛安規定針對所有民航機均嚴格要求事故發生時，機上所有乘客必須在90秒內、僅用半數逃生口就能緊急撤離，同時要求每50名乘客配置一名空服員。不過去年美國航空(American Airlines)推出的787-9P廣體客機設有八個緊急出口，但FAA卻同意最低配置七名空服員，引發兩位聯邦參議員疑慮：「減少最低限度的機組人員配置，意味著一名空服員要獨自負責操作間距最遠19呎的兩扇艙門，也意味著一名空服員可能得負責疏散數百名乘客。」

代表全國20家航空業者、擁有5萬5000名會員的空服員協會(Association of Flight Attendants)會長尼爾森(Sara Nelson)也呼籲：「國會和FAA應要求廣體客機每個出口艙門至少配備一名空服員。」

本身也是飛行員的達克沃斯長期以來要求FAA進行逃生模擬測試，同時國會也要求FAA重新授權法通過後一年內完成，但2025年5月期限已過，報告仍未出爐，達克沃斯不滿表示：「我們通過立法要求確立疏散標準，以符合當前航空業實際情況，但兩年過去，他們仍然沒有辦到。」

根據日本官方調查，2024年日航(Japan Airlines)516航班在羽田機場(Haneda Airport)與海上保安廳飛機相撞後，乘客與機組人員花費11至18分鐘才疏散完畢，兩位參議員在信中憂心忡忡表示：「這項準則並非隨意制定，是基於殘酷現實：數秒鐘決定生死。」

前國家運輸安全委員會(National Transportation Safety Board)主席桑沃特(Robert Sumwalt)早在去年8月就疾呼：「FAA絕對應該重新評估既有疏散準則，因為發布至今已經快35年了。」兩位參議員也大聲呼籲FAA研究空服員人數減少對疏散行動的影響，並重申：「充足的機組人員配置並非奢侈品，而是救命的必需品。」