鳥擊引發航班駕駛艙濃煙 運安會促模擬應變

波音737 Max型客機駕駛艙，正副駕駛正在進行起飛前檢查。(美聯社)

國家運輸安全委員會(NTSB)13日建議各航空公司制定更確實且可行的訓練計畫，讓飛行員做好應對駕駛艙煙霧瀰漫的準備。此建議源自2023年12月西南航空 (Southwest Airlines)一架客機遭遇鳥擊後的緊急事件，調查顯示，當時飛行員所面臨的挑戰，遠超過任何模擬訓練所能模擬的程度。

美聯社報導，2023年12月，西南航空一架班機起飛後遭遇鳥擊，大量煙霧瞬間湧入駕駛艙，飛行員看不清楚儀表與緊急程序檢查清單。

正、副機師迅速戴上氧氣面罩，依照緊急程序操作飛機安全降落路易斯安納州 紐奧良機場，機上139人全員平安。

飛行員事後向調查人員坦言，當時的情況比過去任何訓練都更具挑戰性。

NTSB示警：「類似事件如果發生在夜間或儀器氣象條件(instrument meteorological conditions)的情況下，可能會是一場災難。」

事實上，這起事故發生前九個月，該公司另一架波音 737 Max客機在古巴哈瓦那(Havana)起飛後，同樣遭遇鳥擊，客艙隨即濃煙密布。

NTSB指出，聯邦航空管理局(FAA)幾乎每天都會收到駕駛艙瀰漫煙霧的通報，但現行法規並未要求航空公司進行逼真的煙霧模擬訓練，既有課程多半為口頭討論應對措施，缺乏實戰演練。

轉任航空安全專家艾若育(Steve Arroyo)支持NTSB的新政策，強調飛行員必須具備在第一時間應對煙霧影響並迅速關閉通往駕駛艙氣流閥門的能力。

曾任聯合航空(United Airlines)飛行員的艾若育表示，「駕駛艙冒煙是非常嚴重且分秒必爭的緊急情況，透過實戰訓練提升飛行員的應對意識，對於降低潛在安全威脅至關重要」；他建議飛行員每九個月複訓一次，每次都應納入煙霧應對演練，藉由反覆練習形成「肌肉記憶」，確保危急時刻能立即反應。

面對外界壓力，西南航空發言人隆斯福(Lynn Lunsford)表示，航司正在審查NTSB的新建議，並致力確保機師能妥善因應類似緊急狀況，同時督促相關單位修復737 Max引擎的根本缺陷。

NTSB去年敦促波音與引擎製造商「CFM國際」盡快開發737 Max引擎軟體修復方案，以防止鳥擊後啟動安全裝置時引發機艙煙霧。

737 Max的設計為左側引擎氣流直接導入駕駛艙，右側引擎則供應客艙。

CFM為引擎加裝的鳥擊防護安全裝置，原本是要降低鳥擊造成的傷害，卻衍生出預料之外的後果：該裝置在鳥擊後會釋放油液，產生大量煙霧。

波音與CFM表示，已努力解決問題，FAA也表明修復方案完成後，將要求強制執行，但修復軟體目前仍在開發階段。