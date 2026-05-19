雙引擎空中失效…小飛機佛州墜海 11人漂流5小時奇蹟生還

一架小客機墜毀佛羅里達外海，11名乘客在救生艇上歷經五個小時海上驚魂後，全數被美國空軍後備役搜救直升機組員救起。(第920空中救援聯隊)

一架包機迫降佛羅里達外海，11名乘客在救生艇上歷經5個小時海上驚魂後，最後奇蹟獲救。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，根據海岸防衛隊(Coast Guard)聲明，該架飛機於12日在距離佛州 奧蘭多東南部的墨爾本(Melbourne)約80哩海域墜毀，機上11人已全部獲救，確認安全。

聲明指出：「美國空軍第920空中救援聯隊的HH-60W『快樂綠巨人』直升機組員將11人從救生筏上吊起。他們隨後被空運至墨爾本奧蘭多國際機場，接受緊急醫療服務，目前情況穩定。」

「所有人都能生還，簡直是奇蹟，」空軍少校皮奧瓦蒂(Elizabeth Piowaty)13日接受當地NBC電視台採訪時表示。

12日下午12時05分左右，一架巴哈馬籍Beechcraft 300 King Air雙渦輪螺旋槳小客機引擎故障。巴哈馬航管當局收到飛行員呼叫緊急情況，但隨即與飛機失去聯繫。

多個巴哈馬單位隨後展開搜救，美國海岸防衛隊也派出一架C-27運輸機加入行動。

920聯隊的一個後備役直升機組當時正在附近空域進行例行訓練，接獲墜機通報後，立刻轉為實戰。該聯隊還另派出一架HC-130J運輸機協助搜尋。

直升機駕駛麥特·強生(Matt Johnson)中校表示，搜救小組不僅要對抗惡劣的天候海象，還必須與燃料耗盡的臨界點賽跑，若不能及時完成任務，救援機就必須被迫返航或進行高難度的空中加油。

機上倖存者沒有任何無線電或電話可以向外求救，但飛機配備的「緊急定位傳送器」(ELT)信標引導救援人員找到他們。

小客機駕駛尼克森(Ian Nixon)事後表示，這架包機從巴哈馬群島的馬什港(Marsh Harbor)起飛，目的地是西方100哩外的自由港大巴哈馬國際機場(Freeport, Grand Bahama International Airport)，原本航程僅需約半小時。

不料飛行途中，兩個引擎相繼發生故障，隨即無線電和航電系統也都失靈，進入「盲飛」狀態。由於巴哈馬群島遍布茂密叢林，附近海域也都是珊瑚礁淺灘，所以尼克森不敢冒然迫降，只好將飛機轉向北方，遠離島嶼，然後在較深海域實施水面迫降。

尼克森憑藉優異技術，在距離佛羅里達海岸約80哩的海面上，以機腹迫降成功，並且協助10名乘客安全逃出。11個生還者擠在一艘救生筏上，用防水帆布保暖，但不確定是否有人收到他們的求救訊號。

皮奧瓦蒂駕駛的HC-130首先發現生還者，即刻投下救生筏、食物和飲水。「當生還者看到我們出現在上空將空投並展開救援時，這給他們額外的希望，相信對他們來說是巨大解脫。」

隨後，強生駕駛的HH-60W趕抵現場。當時海象惡劣，浪高3至5呎。

戰鬥搜救專家惠普爾上尉(Rory Whipple)從直升機上一躍跳入海中，協助生還者登上吊籃。「他們在海上漂流了五個小時，光從眼神就能看出他們處於極度生理與心理崩潰邊緣，」最後11人全部被救上直升機，平安送抵墨爾本奧蘭多國際機場。其中除三人在墜機時受到輕傷外，幸無大礙。

「身為一名後備空軍人員，我深信我們擁有世界上最好的工作，」惠普爾說，「在別人最艱難的時刻，正是我們展現最佳狀態的時候，目的是把每個人都安全送回家。」