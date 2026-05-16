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65年圓夢… 密州72歲女退休護理師 再讀醫學院將畢業

編譯陳韻涵／綜合報導
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密西根州一名婦人擔任執業護理師40年退休之後，決定進入醫學院就讀，在72歲畢業取...
密西根州一名婦人擔任執業護理師40年退休之後，決定進入醫學院就讀，在72歲畢業取得醫師資格，即將展開為期三年的住院醫師訓練；示意圖，照片人物非當事人。(路透)

唐恩‧祖伊吉斯特-魁夫特(Dawn Zuidgeest-Craft)七歲那年因病在家休養期間，收到一台顯微鏡做為禮物，從此愛上觀察麵包蟲與樹葉，她的母親當年便預言她有朝一日將成為醫生。她在擔任執業護理師40年退休後，決定進入醫學院就讀。72歲的她5月底將從加勒比海的醫學院畢業，成為該校有史以來最年長的畢業生，並將於7月正式展開為期三年的住院醫師訓練，專攻家庭醫學。65年後，母親的預言終於成真。

華盛頓郵報報導，唐恩‧祖伊吉斯特-魁夫特的故事，是橫跨半世紀、屢被耽誤卻從未放棄的圓夢旅程。

她30歲出頭便取得多個學位，擔任執業護理師(nurse practitioner )並在密西根州大湍市社區學院(Grand Rapids Community College)任教，原計畫在40歲前進入醫學院就讀。然而，離婚、再婚，生養四個孩子，她的夢想一再被推遲。

2020年，她的丈夫卡爾·魁夫特(Carl Craft)腦出血在鬼門關前走了一回；一場生死危機讓兩夫妻重新審視各自的人生清單，丈夫決定把旅行擺在優先順位，七旬的唐恩則要去讀醫學院。

她笑著說：「丈夫當時覺得我瘋了。」

唐恩利用退休金報考英屬加勒比海安圭拉(Anguilla)的聖詹姆斯醫學院(St. James School of Medicine)，該校不需醫學院入學考試(MCAT)成績。

儘管同學的年紀都比她的孫子小，離家求學也讓她感到愧疚，但妹妹達西(Darci)鼓勵她：「妳總是在照顧別人，現在終於能做自己想做的事。」

高齡求學並不容易，第一年的生物化學考試不及格，讓她一度萌生休學念頭；所幸在同學鼓勵下度過難關，她會與小她40、50歲的同學在海灘晨練瑜伽、互訴考試壓力，也會主動分享解剖學與生理學專業知識。

同學歐斯華(Jesse Oswald)說：「我覺得學校裡沒人不喜歡唐恩。」

完成芝加哥、西維吉尼亞州與德州的臨床輪調後，她擔心體力難以負荷住院醫師的高強度工作，一度考慮畢業後直接返鄉當診所護士。

不過，一名德州醫院的主治醫師告訴她，別讓才華與學位淪為「獎盃」，這番話讓她決心申請密西根州馬斯基根市(Muskegon)的聖三一健康醫療中心(Trinity Health Medical Center)並錄取住院醫師訓練計畫。

面對旁人好奇她為何不安享退休生活，她回答：「這和當你必須為了付房租而工作的感覺截然不同，我想做這件事，是因為我真的樂在其中。」

唐恩表示，在醫療領域工作讓她「感覺自己充滿活力」，而她給孩子們的座右銘是「別說不可能」(Never say never)且身體力行。

華盛頓郵報 退休 密西根州

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