華人曝「無法接受的美國文化」 點名1習慣最令人疲憊

在美華人討論當地最無法接受的文化。支付小費示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ RDNE Stock project）

中美文化大不同！小紅書 網友Anatricle近日發佈貼文，詢問網友「最無法接受的美國文化」，引來近700則留言討論，不少在美生活或曾旅居的網友分享自身經驗，從稅制、消費習慣到日常社交禮儀，各種文化差異成為討論焦點。

從該篇貼文的討論中，最常被提及的就是「小費 文化」與「房產稅制度」。有網友指出，在美國用餐幾乎都需支付小費，甚至在部分中餐館未獲良好服務仍被追討，引發不滿；另有留言提到，美國房產稅每年約為房價1%至3%，甚至更高，且會隨房價上漲而增加，讓不少人直呼負擔沉重。不過也有人認為，房產稅有助抑制炒房與維持市場秩序。

除了經濟制度外，生活習慣差異同樣引發熱議。有網友批評美國社會「過度浪費」，例如電器壞了直接丟棄、修理成本過高，甚至出現「買新比修舊便宜」的現象；也有人指出店家長時間不關燈、資源使用效率低，與其倡導環保形象形成反差。

在人際互動方面，「small talk（寒暄文化）」亦成為討論焦點。部分網友認為這類對話流於表面、內容空泛，卻又難以避免，直言「全是情緒沒有內容」讓人感到疲憊；但也有人指出，這其實是當地社交的一部分，屬於基本禮儀。

此外，還有不少細節文化差異被點名，包括穿鞋上床、飯店不提供拖鞋或免費飲用水、不能在戶外晾衣或種菜等規範，甚至連「21歲以下禁酒、但部分成人娛樂合法」的制度也讓部分網友感到矛盾與不解。

整體而言，留言呈現兩極觀點。一方面，有人難以適應高稅負與消費文化；另一方面，也有人認為這些制度背後反映的是不同社會結構與經濟邏輯，例如高收入支撐高消費、制度設計用以維持市場運作。多數網友最終認同，文化差異本無絕對優劣，關鍵在於個人是否能理解並適應當地生活方式。