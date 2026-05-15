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參加禮拜人數 25年來首次增長

編譯盧炯燊／綜合報導
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調查發現，參加禮拜人數25年來首次增長、有更多人參與教會義工服務，教會收到的捐款...
調查發現，參加禮拜人數25年來首次增長、有更多人參與教會義工服務，教會收到的捐款數目也同步成長。圖為匹茲堡一所教會的禮拜。(美聯社)

過去25年可能是美國教會及其他宗教團體最艱難時期，參加禮拜的人數持續減少，許多教會關門大吉、「無宗教信仰者持續增加」成為頭條新聞，民眾對有組織的宗教機構信心急劇下降。

然而，哈特福德宗教研究所(Hartford Institute for Religion Research)最新報告顯示，這個情況有轉變跡象︰參加禮拜人數25年來首次增長、有更多人參與教會義工服務，牧師及其他神職人員也重新燃起樂觀情緒。

美聯社報導，該研究所4月24日發布最新報告，結論指出「從一系列指標來看，教會出現復甦跡象，在某些情況下甚至出現復興」。有關研究於2025年9月至12月間，對7453間教會的代表性領袖作了調查。

亞特蘭大舉行的宗教新聞協會(Religion News Association)年會上，哈特福德宗教研究所聯席總監諾頓(Alison Norton)向記者表示，這些發現都使人審慎樂觀。

報告指出，到教會參加禮拜活動的人數中位數字，從2000年的137人急降到新冠疫情期間的45人，現在回升至70人。

儘管撰寫報告的研究所助理教授米科斯基(Charissa Mikoski)認為，參加人數的增加仍不足以扭轉多年來下滑的趨勢，但研究所所長杜馬(Scott Thumma)表示，出席人數已很久沒有回升了。

他又說，研究人員本來預計人數會持續下降、信徒流失，因此這個研究結果實在令人感到訝異，這亦可能是出現轉機的跡象。

研究指出，有43%的教會說出席禮拜人數至少增加 5%，但也有 46%說出席人數下降了至少5%，其餘則表示人數維持穩定。 總的說來，這是25年來人數保持穩定或略有增長而非萎縮。

研究結果也指出，不同宗教之間的參加人數亦有異，天主教及東正教教會出席人數中位數最高，高達200人，福音派教會的中位數為75人，而主流新教派中位數為50人。另外規模較大的教會有所成長，而規模較小的教會進一步萎縮。

除了參加教會活動人數回升之外，教會每年收到的捐款也同樣增長，從 2020 年的中位數12萬元，增加到2025年的20.5萬元。

圖瑪指出，這個復甦究竟是曇花一現還是持續的趨勢，目前仍難下結論，研究所已計畫在2030年展開有針對性的大型調查，到時或許會有更準確的分析。

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