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座位空空到一位難求…紐約年輕人新流行：周日上教堂

編譯王若馨／綜合報導
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數據顯示，Z世代基督徒上教堂的頻率已高於千禧世代、X世代和嬰兒潮世代。2025年...
數據顯示，Z世代基督徒上教堂的頻率已高於千禧世代、X世代和嬰兒潮世代。2025年，Z世代教徒平均每月有兩個周末會參加教堂聚會。示意圖。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)報導，多年來，教堂一直為「座位空空」而煩惱，但在紐約格林威治村的聖約瑟夫教堂(St. Joseph's Church)，問題卻完全相反：這裡一位難求。

最近一場在周日下午6時舉行的彌撒，感覺更像是門票銷售一空的演唱會。每張長椅都坐滿了人，絕大多數是年輕人。遲到者只能擠在臨時擺放的塑膠折疊椅上，或是肩靠肩站在門廳，透過玻璃門往內張望。還有人蹲在陽台階梯上或靠著牆，參與這場約90分鐘的彌撒。

當輔祭人員穿過走道分送聖體時，還得小心翼翼地跨過大家的膝蓋和背包。

過去幾個月，兩名20出頭的年輕人在附近的「The Pizza Box」披薩店舉辦「披薩轉長椅」(Pizza to Pews)活動，就是在參加彌撒前，先到披薩店聚會。

結果第一周就來了100多名年輕人，到了第三周已經增加到200人。有些人從長島開車來，也有人從波士頓搭火車前來。之後大家就像遠足一樣，一起步行前往教堂。

根據研究美國信仰趨勢的巴納集團(Barna Group)數據，Z世代基督徒上教堂的頻率已高於千禧世代、X世代和嬰兒潮世代。2025年，Z世代教徒平均每月兩個周末參加聚會，是該機構開始進行追蹤以來最高的數字，明顯高於2020年的每月約一次。

這在年輕男性中特別明顯，他們對信仰的興趣大幅提升；蓋洛普4月公布的民調顯示，2025年有42%的年輕男性表示宗教對他們「非常重要」，較2023年的28%大幅上升，並首次超越年輕女性。

年輕教徒和教會給出了各種解釋，從社交到靈性都有：許多人在疫情後開始尋找自己所屬的社群，也有人是在保守派運動人士柯克(Charlie Kirk)遇刺等一系列政治暴力事件後湧入教堂。

地緣政治緊張、經濟不確定，以及對連結與傳統的渴望，也讓部分Z世代年輕人轉向信仰社群尋求慰藉與依靠。有些年輕女性還在彌撒中戴頭紗，也有人開始拿起念珠，許多人在成年後才第一次接觸這種古老的祈禱方式。

這股復興浪潮也延伸到感情世界。天主教婚戀平台SacredSpark六個月前上線後表示，紐約已成為成長最快的據點之一。

聖約瑟夫教堂今年的慕道班人數暴增到平常的三到四倍。該堂神父恩多夫( Boniface Endorf)說，有些新來的人「從未打開過聖經，什麼都不懂」。原本只有約25人的彌撒後年輕人討論小組，現在人數已超過200人。教會正考慮增加彌撒場次，原本只在秋季舉辦的慕道班，現在已經準備增加春季場。

年輕教友也積極投入志工、協助後勤，甚至重新設計教堂。一位在百老匯工作的燈光設計師最近幫教堂全面翻新燈光，其他人則負責周五晚上的遊民關懷服務。

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