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上大學、有工作仍無房產 年輕人認命終身當無殼蝸牛

編譯俞仲慈／綜合報導
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全美房價飆漲，愈來愈多人開始認命自己終身只能當個一輩子租屋的無殼蝸牛。（美聯社）
全美房價飆漲，愈來愈多人開始認命自己終身只能當個一輩子租屋的無殼蝸牛。（美聯社）

2020年疫情爆發以來，全美房價飆漲近50%，擁有安身立命的住家成為許多年輕人遙不可及的美國夢，愈來愈多人開始認命自己終身只能當個無殼蝸牛。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，住在亞利桑納州錢德勒(Chandler)的護理師珍妮．芮格爾(Jennie Rangel)與在英特爾(Intel)擔任製造技工的丈夫，儘管擁有不錯的工作，但是光靠薪水要扶養五名子女仍然捉襟見肘：「我們每月要繳約3000元房租，加上水電煤氣費、車貸、車險、三餐、加油等，可能只夠買些食品雜貨、洗漱用品和日用品，為什麼我們生活如此拮据？」

芮格爾夫婦已經年逾40歲，尚未擁有房產，尤其房價中位數已經來到41萬6000元，芮格爾愈來愈認命自己會成為無殼蝸牛：「我當過兵、上過大學也工作，可是依然買不起房子，我到底做錯了什麼？」

根據統計，全國住房缺口高達400萬棟，雖然1990年以來房價上漲300%，但銷售額僅成長約一半，也讓購屋難上加難，房地產網站realtor.com首席經濟學家赫爾(Danielle Hale)直言：「當供應短缺且需求穩定時，市場解決問題的方式就是推高價格。」

調查發現，有高達四分之三國人仍有購屋計畫，但是可能需要離鄉背井，堪薩斯州首府托皮卡(Topeka)推出「選擇托皮卡」(Choose Topeka)計畫，為願意移居當地的民眾提供高達1萬5000元獎勵金，自2020年實施以來，吸引全國37州、約200多個家庭移居，其中九成最終落地生根。

來自北加州的高中老師艾莉森(Allison Reynolds)和丈夫雷諾斯(Jacob Reynolds)利用「選擇托皮卡」計畫提供的5000元補助款負擔搬遷費，並最終以17萬9000元價格在當地買下一棟四房住宅，每月房貸約1300元，相較於加州每月租金1800元，可省下500元用來支付托兒費用。

由於雷諾斯夫婦在30歲出頭購房，比平均40歲首購族提早10年，赫爾對此直言：「如果能在30歲左右、而非40歲左右買房，意味著50歲時的淨資產會增加10萬元。」至於41歲的芮格爾仍未放棄購屋夢想，並強調： 「我的目標是在三年內買房，如果必須再找一份護士工作，那我就去做，我一定要這麼做，因為我想讓孩子們感到驕傲。」

堪薩斯州首府托皮卡推出「選擇托皮卡」計畫，為願意移居當地的民眾提供高達1萬500...
堪薩斯州首府托皮卡推出「選擇托皮卡」計畫，為願意移居當地的民眾提供高達1萬5000元獎勵金，自2020年實施以來，吸引約200多個家庭移居。圖為托皮卡的學童玩遊戲。（美聯社）

亞利桑納州 哥倫比亞 房價

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