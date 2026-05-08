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比電商更有優勢 華人：在美想立刻有收入「擺攤成首選」

比電商更有優勢 華人：在美想立刻有收入「擺攤成首選」

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網友認為在美國生活擺攤是能最快得到收入的方式之一。示意圖。(路透)
網友認為在美國生活擺攤是能最快得到收入的方式之一。示意圖。(路透)

隨著海外創業話題升溫，「在美國擺攤是否有前景」近期在社群平台引發討論。小紅書華人網友「國民弟弟的跨境十年」分享自身觀察，指出相較電商或實體店面，擺攤具備低門檻與快速回收資金等特性，成為部分新手創業者嘗試的切入方式之一。

「國民弟弟」表示，在美國若以「最快看到收入」為目標，擺攤是相對容易入門的選項。其優勢包括啟動成本較低、不需投入廣告或建置網站，也無需承擔平台抽成與長帳期壓力，商品銷售後可直接取得現金流。此外，退貨與拒付等電商常見問題，在線下交易中也相對較少發生。

在銷售模式方面，「國民弟弟」指出，美國消費者在市集（market）中的購物習慣偏向即興消費，商品只要具備一定吸引力與價格優勢，容易促成「順手購買」。特別是造型新穎或具實用性的商品，即使在其他市場屬於常見品類，也可能因新鮮感而受到歡迎。

實務操作上，「國民弟弟」建議創業初期應先觀察市場，再決定商品方向。可透過搜尋flea market、farmers market、night market或pop-up market等關鍵字，實地了解人流、品類與價格帶，再進行小批量測試。商品選擇則以「低決策成本」為主，即消費者能快速理解並做出購買決定的品項。

不過，相關經營也涉及法規問題。有網友詢問是否需要申請擺攤許可證，「國民弟弟」回應，多數地區仍需辦理seller permit或sales tax permit（類似銷售許可證），部分市場甚至要求商業登記與責任保險。若長期經營，設立公司將有助於申請資格、取得批發管道及後續稅務處理。

創業初期應先觀察市場，再決定商品方向。可透過搜尋flea market、farm...
創業初期應先觀察市場，再決定商品方向。可透過搜尋flea market、farmers market、night market或pop-up market等關鍵字，實地了解人流、品類與價格帶，再進行小批量測試。示意圖。(路透)

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