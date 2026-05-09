我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈利、梅根驚傳「分居」遭爆：只是名義上夫妻

世界火車站評比 蘇黎世中央車站獲最豪華冠軍「擊敗日本」

菲律賓紫薯熱潮衝進美國市場 供應鏈不透明隱憂浮現

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山一家餐館提供法式焦糖布蕾撻搭配紫薯慕斯。（美聯社）
舊金山一家餐館提供法式焦糖布蕾撻搭配紫薯慕斯。（美聯社）

紫薯(ube)原本只是菲律賓的傳統家鄉味，如今卻以一抹耀眼的紫色席捲全球社群媒體，成為飲品、蛋糕與甜點新寵。從連鎖咖啡巨擘星巴克(Starbucks)到街角獨立咖啡館，這股紫薯旋風正以驚人速度改寫美國餐飲市場版圖，但供應鏈的不透明與脆弱等隱憂也悄然浮現。

有線電視新聞網(CNN)報導，鑽研食品、飲料數據的市場研究公司Datassential指出，目前已有27%的美國消費者知道紫薯，相較五年前的15%成長許多。

過去四年以來，餐廳菜單上的紫薯品項增加兩倍，但整體占比仍不到美國餐廳菜單的2%，代表成長空間龐大。

星巴克新推出新飲料冰紫薯椰子瑪奇朵。（路透）
星巴克新推出新飲料冰紫薯椰子瑪奇朵。（路透）

今年3月，星巴克正式在全美菜單中，推出冰紫薯椰子瑪奇朵(ube coconut macchiato)，凸顯紫薯飲品廣受好評；英國咖啡品牌「咖世家」(Costa Coffee)也跟進推出紫薯口味的熱巧克力與冰沙。

產業專家分析，推動紫薯浪潮的部分原因，是由於去年全球抹茶短缺。

總部位於阿姆斯特丹、專營紫薯冰淇淋與糖漿產品的「Pamana World」創辦人莉亞‧托帕西奧(Rhea Topacio)分析，紫薯同樣源自亞洲，口味溫順、色澤鮮豔，在抹茶供應吃緊之際，自然成為眾多食飲品牌轉向的首選。

她說：「紫薯現在很紅，人們總是想嘗試新鮮事物，尤其在現代，一切都離不開社群媒體。」

這波紫色熱潮之下，脆弱的供應鏈隱憂卻暗潮洶湧；市場需求急劇升高，真正的菲律賓紫薯卻難以穩定取得。

在阿姆斯特丹經營紫薯神品銷售的托帕西奧(Rhea Topacio)去年被歐洲的菲律賓雜誌封為「紫薯女王」後，陸續有廠商找上門，向她兜售來自馬來西亞、中國或越南的紫薯粉，但這與正宗的菲律賓紫薯差很多。

托帕西奧直言，核心問題在於「農民和市場之間脫節」。她說：「人們說紫薯供應短缺，但據我和一些朋友所知，貨源其實很充足。」

托帕西奧表示，菲律賓農民很少有人可以直接觸及海外消費者，因此往往無法從全球的紫薯需求成長中獲利。

資訊不透明讓消費者難以判斷，吃下肚的究竟是否為真正的菲律賓紫薯；托帕西奧坦言，消費者無從分辨。

星巴克 供應鏈

上一則

比電商更有優勢 華人：在美想立刻有收入「擺攤成首選」

下一則

俄州非裔男探祖母遭背後射殺 開槍警過失殺人罪成

延伸閱讀

抹茶接班人「紫芋」爆紅 創業者搶進遇原料瓶頸

抹茶接班人「紫芋」爆紅 創業者搶進遇原料瓶頸
芒果乾風靡全世界 菲律賓華僑黃純達從「借芒果」做到產業龍頭

芒果乾風靡全世界 菲律賓華僑黃純達從「借芒果」做到產業龍頭
越南消費習慣改變 中國茶飲蜜雪冰城正退燒

越南消費習慣改變 中國茶飲蜜雪冰城正退燒
新西蘭佳沛(Zespri)紅宝石奇異果2026限時供應上市

新西蘭佳沛(Zespri)紅宝石奇異果2026限時供應上市

熱門新聞

網紅Hunter Peterson發起捐款認購精神航空的活動，沒想到在網路爆紅，短短數日累積超過1億元的認捐。(歐新社)

網紅發起認捐「美國人買下精神航空」 不到一周金額破1億

2026-05-04 23:03
網友討論在美華人沒有意識到的不禮貌行為。示意圖，非新聞當事者。(歐新社)

這些不禮貌行為在美華人意識不到？在地人聚焦4層面

2026-05-02 19:55
流行天后泰勒絲在羅德島州的房產。(美聯社)

各州與地方政府為填補預算漏洞 將為擁有第2棟房屋者加稅

2026-05-05 08:44
美國總統川普的孫女凱伊（Kai Trump）。（美聯社）

川普孫女：全世界有一半的人「不喜歡我」只因這件事

2026-05-04 14:31
Chung's的特色之一是其超長營業時間，駐守的大人們圍著桌子打牌，來客人了就停手去幫忙。圖為陳國材家人。(圖片由受訪者提供)

幫打包、麻將聲、廁所裡的床…華人餐館小孩 從餐廳看見世界

2026-05-07 02:29
被召回的三款膳魔師(Thermos)保溫瓶，型號SK3000(左)、SK3020(中)和SK3010(右)。(消費品安全委員會)

瓶塞爆彈致消費者失明 膳魔師召回820萬支保溫瓶

2026-05-01 19:48

超人氣

更多 >
確診阿茲海默症前 這些日常行為改變現徵兆

確診阿茲海默症前 這些日常行為改變現徵兆
這把鋒利廚房剪刀 沃爾瑪售價便宜到不敢相信

這把鋒利廚房剪刀 沃爾瑪售價便宜到不敢相信
幽浮異象檔案 國防部首批解密

幽浮異象檔案 國防部首批解密
買給青少年的二手車 專家推薦不到2萬元5款SUV

買給青少年的二手車 專家推薦不到2萬元5款SUV
「最幸福又住得起」國家排行 第1名讓人跌破眼鏡

「最幸福又住得起」國家排行 第1名讓人跌破眼鏡