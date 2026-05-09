菲律賓紫薯熱潮衝進美國市場 供應鏈不透明隱憂浮現

舊金山一家餐館提供法式焦糖布蕾撻搭配紫薯慕斯。（美聯社）

紫薯(ube)原本只是菲律賓的傳統家鄉味，如今卻以一抹耀眼的紫色席捲全球社群媒體，成為飲品、蛋糕與甜點新寵。從連鎖咖啡巨擘星巴克 (Starbucks)到街角獨立咖啡館，這股紫薯旋風正以驚人速度改寫美國餐飲市場版圖，但供應鏈 的不透明與脆弱等隱憂也悄然浮現。

有線電視新聞網(CNN)報導，鑽研食品、飲料數據的市場研究公司Datassential指出，目前已有27%的美國消費者知道紫薯，相較五年前的15%成長許多。

過去四年以來，餐廳菜單上的紫薯品項增加兩倍，但整體占比仍不到美國餐廳菜單的2%，代表成長空間龐大。

星巴克新推出新飲料冰紫薯椰子瑪奇朵。（路透）

今年3月，星巴克正式在全美菜單中，推出冰紫薯椰子瑪奇朵(ube coconut macchiato)，凸顯紫薯飲品廣受好評；英國咖啡品牌「咖世家」(Costa Coffee)也跟進推出紫薯口味的熱巧克力與冰沙。

產業專家分析，推動紫薯浪潮的部分原因，是由於去年全球抹茶短缺。

總部位於阿姆斯特丹、專營紫薯冰淇淋與糖漿產品的「Pamana World」創辦人莉亞‧托帕西奧(Rhea Topacio)分析，紫薯同樣源自亞洲，口味溫順、色澤鮮豔，在抹茶供應吃緊之際，自然成為眾多食飲品牌轉向的首選。

她說：「紫薯現在很紅，人們總是想嘗試新鮮事物，尤其在現代，一切都離不開社群媒體。」

這波紫色熱潮之下，脆弱的供應鏈隱憂卻暗潮洶湧；市場需求急劇升高，真正的菲律賓紫薯卻難以穩定取得。

在阿姆斯特丹經營紫薯神品銷售的托帕西奧(Rhea Topacio)去年被歐洲的菲律賓雜誌封為「紫薯女王」後，陸續有廠商找上門，向她兜售來自馬來西亞、中國或越南的紫薯粉，但這與正宗的菲律賓紫薯差很多。

托帕西奧直言，核心問題在於「農民和市場之間脫節」。她說：「人們說紫薯供應短缺，但據我和一些朋友所知，貨源其實很充足。」

托帕西奧表示，菲律賓農民很少有人可以直接觸及海外消費者，因此往往無法從全球的紫薯需求成長中獲利。

資訊不透明讓消費者難以判斷，吃下肚的究竟是否為真正的菲律賓紫薯；托帕西奧坦言，消費者無從分辨。