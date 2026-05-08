顧此失彼？抗膽鹼等4類藥品 恐增失智風險

科學家建議，服用抗組織胺、抗精神病、苯二氮平以及氫離子幫浦抑制劑等四類藥物之前，須了解其作用及對大腦健康的風險。圖為阿茲海默症患者的腦部正子斷層造影(PET scan)。(美聯社)

紐約時報 報導，專家認為某些藥物可能直接對大腦健康產生影響，包括某些可在藥局自行購買的非處方藥，恐會提高失智症風險。目前多數研究屬於觀察性研究，因此藥物之外的其他因素也可能解釋與失智症之間的關聯，即使如此，若服用以下四類藥物之前仍得了解其作用及風險。

抗組織胺藥

目前證據顯示最可能提高失智症風險的一類藥物稱為「抗膽鹼藥(anticholinergics)」，這類藥物會阻斷乙醯膽鹼(acetylcholine)的作用，而乙醯膽鹼是調節注意力與記憶的重要神經傳導物質。

抗組織胺藥(Antihistamines)常用於治療過敏，也常作為非處方助眠藥，是最常見的一類抗膽鹼藥。此外，還有其他種類會被用來治療憂鬱症 、膀胱問題等。短期服用可能導致嗜睡與記憶力受損；長期服用則有多項研究顯示可能使失智症風險增加約50%，風險最高的是連續多年每天服用這類藥物的人。

所謂的第二代抗組織胺如佳力天(Claritin)、驅異樂(Zyrtec)沒有抗膽鹼作用，因此若要治療季節性過敏可能是較安全的選擇。如果是失眠困擾，可以考慮與醫師討論失眠的認知行為治療或其他替代療法，而不是依賴ZzzQuil或Unisom這種藥物。

抗精神病藥

精神藥物與失智症的關係好似「雞生蛋」問題：是藥物提高失智症風險，還是這些藥物所治療的疾病(例如憂鬱症或精神病)本身就會提高風險？或者這些症狀本身其實就是疾病的早期徵兆？

一些研究顯示，抗精神病藥(Antipsychotic Drugs)與較高的失智症風險有關；也有研究指出，這類藥物與中年使用者的認知功能受損相關。但醫師指出，患者仍應按醫囑服用，因為當下治療的必要性高於潛在的長期風險。

苯二氮平類藥物

這類藥物作用於特定神經傳導物質來抑制大腦活動，也被認為與失智症有關。美國老年醫學會(The American Geriatrics Society)建議長者避免服用，因恐會增加認知障礙、譫妄、跌倒風險。失眠與焦慮是常見開立苯二氮平類藥物(Benzodiazepines)的原因，兩者本身也可能增加認知障礙風險，或者便是失智症的早期徵兆。

氫離子幫浦抑制劑

常用於治療胃食道逆流，氫離子幫浦抑制劑(Proton-pump inhibitors, PPIs)此類藥物的研究結果也存在分歧，有些研究發現會提高失智症風險，但另一些研究則未發現關聯。目前尚不清楚作用於胃酸的藥物為何會影響大腦，有理論稱它可能導致維他命B12缺乏，而這與認知功能受損有關。