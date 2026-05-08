匹克球除了親民好玩 能改善帕金森氏症症狀 對患者益處多

運動醫學專家指出，匹克球可以鍛鍊平衡性和敏捷性、提高反應速度、有助於改善帕金森氏症患者常見的姿勢和身體僵硬問題。(美聯社)

帕金森氏症患者若要改善症狀，運動是不可或缺的一環，研究表明每周150分鐘的中至高強度運動可以延緩症狀發展，許多健身課程都取得了成功。1960年代中期匹克球誤打誤撞問世時，發明人肯定沒想到這項冷門運動竟然過了近60年後暴紅，也沒想到自己竟然創造了一種最適合帕金森氏症患者的運動。

華爾街 日報報導，萊德(Scott Rider)就是這麼認為的，他今年66歲，曾是俄亥俄州 立大學田徑明星，近20年前診斷出患帕金森氏症。他以前的運動主要是騎自行車，經常在南卡羅來納州 家中附近的各個地方騎車。有一天他騎車經過一個擁擠的球場，聽到塑膠球此起彼落的聲音，以及人們開心的叫喊。萊德想一探究竟，把車停在路邊就走進球場問他可不可以試試看。

匹克球的賣點在於它很容易上手，萊德很快便沉迷其中，之後球技突飛猛進。「我的行動能力當然不如正常人，但比起其他患者情況已經好多了，我的手掌、手臂、我的運動技能…我想因為在匹克球場上運動，我摔倒的機率也降低了。」

匹克球不僅滿足了萊德對競技的渴望，還拓展了社交圈，他與各種各樣的男女老少互動，這讓他的生活重新煥發了活力，他說：「很多帕金森氏症患者都傾向於隔絕於世，這可不好。」

除了讓人大汗淋漓、活動筋骨，比賽本身也是一項認知鍛鍊，需要不斷解決問題像是如何回球、預判對手動作、擊球落點、記分等等。南卡羅來納醫科大學運動障礙項目主任、神經科醫師欣森(Vanessa Hinson)列舉了一些好處：可以鍛鍊平衡性和敏捷性、反應速度提高、有助於改善帕金森氏症患者常見的姿勢和身體僵硬問題，「患者的運動幅度往往很小且動作慢。想想球拍運動，最好大幅度揮臂否則就得不了分，這鼓勵大幅度的動作。」甚至還有一項好處，欣森說帕金森氏症患者往往輕聲細語，聲音很小，匹克球能幫助帕金森氏症患者大聲說話，因為要喊出比分並與隊友和對手交流。

然而，醫師們最喜歡匹克球的一點是，一旦開始入坑了人們就會堅持下去，欣森表示「大多數人聽到醫師建議最好運動一下的時候，他們都不會去做，但如果能讓他們參與到自己喜歡的事情中，你就成功了。」