我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法院裁定川普全球關稅不合法 學者指仍有手段

千萬粉絲爆「買的」？李毓芬消失4個月 一夜掉粉172萬

運動修復大腦防線 肝臟釋出的蛋白質 能對抗失智

編譯莊瑞萌／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
科學家發現，運動會促使肝臟釋放一種蛋白質，有助修補血腦屏障進而改善認知功能，甚至...
科學家發現，運動會促使肝臟釋放一種蛋白質，有助修補血腦屏障進而改善認知功能，甚至對抗失智症。圖為聖荷西一家安養中心內的院民正在做體操。(路透)

最新研究指出，運動不只強化肌肉，還可能修復大腦防線。科學家發現，運動會促使肝臟釋放一種蛋白質，有助修補血腦屏障(blood–brain barrier)進而改善認知功能，甚至對抗失智症，為延緩人類大腦老化提供新的研究線索。

根據華盛頓郵報(Washington Post)報導，無論在囓齒動物或人類身上，血腦屏障這層保護大腦免受毒素與病原體侵害的細胞層，通常會隨年齡增長而減弱，導致神經發炎等問題，並增加罹患失智症的風險。研究人員發現，在運動期間與運動後，至少在小鼠身上，肝臟會釋放一種特殊的蛋白質，隨血液進入大腦，協助修復這道保護屏障。

這項發現有助於從細胞層面理解，運動是如何延緩動物與人類因衰老導致的認知退化，但同時也引發新的問題：對於行動不便的人群，是否可能透過分離並提供這種蛋白質，作為改善大腦健康的「運動替代品」？

運動有益老化大腦的概念早已廣為人知，過去數十年研究都發現，步行、游泳、騎車、跑步與重量訓練等活動都能讓大腦更健康、思考能力更佳。舊金山加州大學(UCSF)教授維列達(Saul Villeda)認為，這與「運動因子」(exerkines)有關，其中包括荷爾蒙、胜肽、蛋白質或分子，會在運動時由肌肉收縮釋放至血液，進而改善血壓、降低癌症風險以及提升體能。

為了釐清何種物質扮演關鍵角色，隨後科學家透過質譜分析找出多種分子，其中一種由肝臟產生、名為「GPLD1」的蛋白質引起注意，這是一種能裂解(cleave)細胞表面特定蛋白質的分子。

科學家發現，老年動物血腦屏障細胞表面的有害蛋白質「TNAP」會大量增加，造成屏障變得脆弱多孔，但運動或透過基因工程增加GPLD1則能裂解掉過剩的TNAP。研究數據更顯示，修復後的血腦屏障能更好地保護大腦組織，讓患有失智症的實驗鼠在學習測驗上的表現更佳。研究人員比里(Gregor Bieri)補充指出，經常步行的年長者血液中GPLD1也較多。

維列達希望在五年內展開人體實驗，嘗試為因失智等因素而無法運動的患者提升GPLD1。不過他仍強調，這項研究並非為了取代運動。他表示，任何藥物都無法複製運動所帶來的完整生理效益，因為運動涉及數百種因子與全身器官的複雜協作。他建議，「只要可以，就去運動，這永遠是保持健康最有效的方法之一。」

華盛頓郵報

上一則

科州去年恐襲案 汽油彈攻擊示威者1死 嫌犯被判終身監禁

下一則

匹克球除了親民好玩 能改善帕金森氏症症狀 對患者益處多

延伸閱讀

防失智靠這些習慣 醫：越早開始越有用

防失智靠這些習慣 醫：越早開始越有用
戒精製糖、多吃十字花科蔬菜… 6招逆轉脂肪肝

戒精製糖、多吃十字花科蔬菜… 6招逆轉脂肪肝
「一笑解千愁」沒說錯 還能降低身體壓力荷爾蒙

「一笑解千愁」沒說錯 還能降低身體壓力荷爾蒙
身體出現這一細微變化 可能是衰老加速警訊

身體出現這一細微變化 可能是衰老加速警訊

熱門新聞

網紅Hunter Peterson發起捐款認購精神航空的活動，沒想到在網路爆紅，短短數日累積超過1億元的認捐。(歐新社)

網紅發起認捐「美國人買下精神航空」 不到一周金額破1億

2026-05-04 23:03
網友討論在美華人沒有意識到的不禮貌行為。示意圖，非新聞當事者。(歐新社)

這些不禮貌行為在美華人意識不到？在地人聚焦4層面

2026-05-02 19:55
流行天后泰勒絲在羅德島州的房產。(美聯社)

各州與地方政府為填補預算漏洞 將為擁有第2棟房屋者加稅

2026-05-05 08:44
美國總統川普的孫女凱伊（Kai Trump）。（美聯社）

川普孫女：全世界有一半的人「不喜歡我」只因這件事

2026-05-04 14:31
住進豪宅的並不是買家，而是擅自佔屋者（squatters）。示意圖（美聯社）

擅自佔屋者霸佔鄰宅 華裔大學生路見不平循司法管道救濟

2026-04-30 09:40
保守派倡議人士柯克遺孀艾瑞卡‧柯克（Erika Kirk）。（美聯社）

名導女兒發文批柯克遺孀 並呼籲川普封殺「美國轉捩點」

2026-05-01 09:51

超人氣

更多 >
47歲高圓圓市場擺攤賣辣白菜 人美手法又專業 大媽讚：以後常來

47歲高圓圓市場擺攤賣辣白菜 人美手法又專業 大媽讚：以後常來
中東富豪放棄歐美 為這原因扎堆砸錢送孩子到中國

中東富豪放棄歐美 為這原因扎堆砸錢送孩子到中國
落馬近兩年…中國前國防部長魏鳳和、李尚福受賄行賄 2人被判死緩

落馬近兩年…中國前國防部長魏鳳和、李尚福受賄行賄 2人被判死緩
401(k) 陷阱 高儲蓄退休族如何避免意外社安稅

401(k) 陷阱 高儲蓄退休族如何避免意外社安稅
ICE突襲郵輪逮28人 多是亞裔 他們因這行為面臨驅逐

ICE突襲郵輪逮28人 多是亞裔 他們因這行為面臨驅逐