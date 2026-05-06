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如何維持婚姻70年？她曝祕訣「體諒」2字：對彼此寬容

編譯陳韻涵／綜合報導
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恩格曼分享維持婚姻數十年的祕訣，那就是「試著體諒對方」，在失誤時彼此寬容；示意圖...
恩格曼分享維持婚姻數十年的祕訣，那就是「試著體諒對方」，在失誤時彼此寬容；示意圖。（美聯社）

紐約一對結縭近70年的夫妻，透露婚姻的長久之道。

消費者新聞與商業頻道(CNBC)報導，現年88歲的羅莎琳‧恩格曼(Rosalyn Engelman)回憶，1953年、她15歲時經朋友介紹認識當時19歲的丈夫厄文(Irwin)。

厄文當天身穿海軍藍西裝、手提公事包，前往恩格曼位於紐約布朗士(Bronx)的家門口接她。羅莎琳說：「我從來沒和這樣高大俊俏的男人約會，他看起來就像電影明星。」

兩人第一次約會看電影、喝奶昔，當晚便墜入愛河；交往三年後，於1956年11月步入禮堂。

截至目前70年的婚姻生活中，他們育有兩個女兒，攜手挺過危及生命的疾病，也一同發展事業並環遊世界。

厄文曾在全錄(Xerox)等企業擔任財務長，羅莎琳則成為畫家與複合媒材藝術家，作品在世界各地展出；年事漸高後，兩人一起搬進曼哈頓的輔助生活機構「艾普斯里」(Apsley)。

羅莎琳說，在漫長的婚姻中，兩人建立了一些維持感情的例行習慣，例如「我們早上醒來和晚上睡覺前，會互相親吻說『我愛你』。我認為每個秀恩愛的舉動都會強化彼此的關係」。

羅莎琳不藏私，分享維持婚姻數十年的祕訣，那就是「試著體諒對方」；她認為，體諒是所有細節的核心。

羅莎琳舉例，當配偶將時間優先投入工作時，應設身處地為對方著想。她說：「我從不埋怨他認真工作，我也不認為他會介意我全身沾滿顏料。」

在羅莎琳看來，尊重彼此的事業及相應投入的時間與精力，便是長久相處融洽的基礎。

體諒也代表培養好奇對方興趣的心態；她笑說，丈夫原本偏好歌劇，她便學著欣賞歌劇；她偏愛古典音樂，丈夫也慢慢愛上古典樂。

此外，體諒還包括在失誤時對彼此寬容。

羅莎琳回憶，她第一次下廚為兩人做晚餐，菜單包括球芽甘藍(Brussels sprouts)、熱狗與玉米，但烹調成果並不理想，球芽甘藍的口感宛如橡膠。

羅莎琳表示，厄文當時沒有生氣，「我們只是相視大笑，接著外出吃披薩」；羅莎琳認為，在挫折中依然能夠相視而笑的默契，讓彼此的關係更加穩固。

恩格曼夫婦也從旁觀者的角度看過不良關係會是什麼樣子。他們認為，一段關係可能無法長久的頭號警訊，是「帶有破壞性與貶低意味、而非建設性的批評」，羅莎琳表示。

任何為了傷害對方而說出的刻薄評論，都是一個警訊。「那是很痛苦的，」她說，「而大多數人都不希望在一段長久的關係中經歷這樣的事情。」

88歲的羅莎琳‧恩格曼與丈夫厄文一起住在曼哈頓的輔助生活機構；示意圖。（美聯社）
88歲的羅莎琳‧恩格曼與丈夫厄文一起住在曼哈頓的輔助生活機構；示意圖。（美聯社）

布朗士 曼哈頓 厄文

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