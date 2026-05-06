研究：從未結婚罹癌率遠已婚 男高出68% 女高出83%

研究顯示，從未結婚者的罹癌機率大幅高於已婚者。（美聯社）

根據近日在專業期刊「癌症 研究通訊」(Cancer Research Communications)發表的最新研究報告，接受訪查的400多萬罹癌患者中，從未結婚的男性罹癌機率較已婚男性約高出68%，從未結婚的女性較已婚女性的罹癌率更大幅高出約83%。

這份研究報告共同作者皮涅羅(Paulo Pinheiro)是邁阿密大學醫學院西爾維斯特綜合癌症中心(School of Medicine’s Sylvester Comprehensive Cancer Center)癌症流行病學教授，他表示，已婚人士的經濟通常較穩定、支持系統更完善、並且更可能堅持接受治療。這項研究的已婚者包括配偶去世者和離婚者。

先前曾有研究發現，已婚癌症患者往往更早確診、存活率較高。

新研究針對2015至2022年所收集數據進行分析，涵蓋全美12州1億多名年齡滿30歲的人，其中約20%未婚。

研究人員依婚姻狀況、性別和種族比較癌症發生機率。

從未結婚男性的肛門癌(anal cancer)罹患機率是已婚男性的五倍。從未結婚女性的子宮頸癌(cervical cancer)罹患機率是已婚女性的三倍，這兩種癌症都與性行為感染「人類乳頭狀瘤病毒」(HPV)有關，已婚和未婚之間的發生率差異，可能與接觸和篩檢差異有關。

從未結婚的男性更常罹患與菸草相關的癌症，包括肺癌與食道癌。

皮涅羅表示，整體而言，已婚者往往有較為健康的生活習慣，例如吸菸和飲酒量較低，而且有更穩定的性生活和生育關係，這些都是罹癌的風險因素；此外，已婚者比較會進行預防性護理。

不過，皮涅羅補充，婚姻狀態與罹癌機率之間的關聯性並非絕對必然，好比說，許多婚姻存在虐待和暴力，不會帶來好結果，而且，有些未婚人士擁有完善的社會支持系統，足以彌補婚姻可能帶來的種種好處。

總結來說，皮涅羅認為，婚姻中要不斷和另一半相互妥協，諸如彼此指出對方吸菸或飲酒過量、睡眠或運動不足等等，通常會讓雙方更健康；這一些「微介入」(microinterventions)行為累積數十年後，往往有所幫助。

過去20年，美國的結婚率顯著下降。然而，研究人員指出，這項研究並不意味著結婚可以預防癌症，也不表示婚姻是必要條件。

研究共同作者、邁阿密大學西爾維斯特綜合癌症中心人口科學副主任畢納多（Frank Penedo）博士表示，「研究結果意味著如果你沒有結婚，你應該更加留意癌症的風險因素，進行所需的篩檢，並注意自身的醫療保健。」