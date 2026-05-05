企圖刺殺川普的艾倫…新型政治暴力犯 多數出身名校

試圖闖進白宮記者協會晚宴刺殺川普總統的艾倫(Cole Tomas Allen，畢業自頂尖的加州理工學院，去年又取得加州州立大學電腦碩士學位。(路透)

近兩年美國許多重大襲擊事件的「致命殺手」，顛覆人們對暴力犯的刻板印象，不再是低學歷、感情受挫的邊緣青年，而是出身名校、成績優異、前途光明的年輕男性。

華爾街日報報導，這類犯嫌的最新案例是4月25日企圖闖進白宮記者協會晚宴刺殺川普 總統的31歲艾倫(Cole Tomas Allen)，他畢業自頂尖的加州 理工學院(Caltech)，去年又取得加州州立大學(California State University, Dominguez Hills)電腦碩士學位。

艾倫犯案前寄給家人的信件，內容宛如學術論文；他自述明白此舉會斷送大好前途，寫道：「我想吐，我想為所有我想做卻永遠無法完成的事哭泣。」

川普事後形容艾倫是「孤狼、瘋子」，艾倫的聯邦公設辯護律師則強調，艾倫沒有前科，必須尊重無罪推定原則。

另一個案例則是被控殺害聯合健保執行長的27歲兇手路易吉‧孟喬內(Luigi Mangione)，他只花了四年，便以優異成績取得賓州大學(UPenn)電腦科學學士與碩士學位，卻成為反骨青年的象徵；孟喬內的外型英俊亮眼，犯案後引發熱議，甚至出現「路易吉圈」(Luigisphere)社群，凝聚不滿保險環境的同溫層。

孟喬內的作為引發模仿效應，德州大學生馬瑞諾-加馬(Daniel Moreno-Gama)4月10日朝OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)家中投擲燃燒彈，犯案前揚言「要像路易吉一樣，搞垮科技公司執行長」；另有一名29歲的南加州男子因勞資糾紛縱火燒倉庫，以此向孟喬內致敬。

此外，被控槍殺保守派倡議人士柯克(Charlie Kirk)的羅賓遜(Tyler Robinson)，以及2024年意圖行刺川普後遭狙擊手擊斃的20歲庫克斯(Thomas Crooks)，兩人在高中時期都曾是資優生。

喬治梅森大學(GMU)法醫學計畫主任瑪莉‧艾倫‧奧圖爾(Mary Ellen O'Toole)曾任聯邦調查局(FBI)罪犯側寫員，她說：「我們現在看到一個新群體，他們原本可以成為大學校長或企業家，卻覺得他們有犯罪使命，我們正在見證一種演進。」

奧圖爾強調，這些犯嫌並不覺得自己浪費生命，「他們認為在做只有自己才能完成的大事，他非常特別，經過深思熟慮而甘願承擔後果。」

威脅評估公司「行動心理服務」(Operational Psychology Services)總裁帕拉雷亞(Russell Palarea)分析，這批政治攻擊者的動機有別於過去典型的衝動型暴力罪犯，「更多是基於某種意識形態，決定採取暴力手段推動一場運動或引發公眾討論。我們可能會看到更多高智商的知識分子加入，訴求更複雜、更具意識形態或哲學層次的議題。」