我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Met Gala／谷愛凌裙子有1.5萬顆泡泡 邊走路還會邊冒泡

168斷食卻瘦不下來 營養師警告：小心甲狀腺失衡、拖慢代謝

企圖刺殺川普的艾倫…新型政治暴力犯 多數出身名校

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
試圖闖進白宮記者協會晚宴刺殺川普總統的艾倫(Cole Tomas Allen，畢...
試圖闖進白宮記者協會晚宴刺殺川普總統的艾倫(Cole Tomas Allen，畢業自頂尖的加州理工學院，去年又取得加州州立大學電腦碩士學位。(路透)

近兩年美國許多重大襲擊事件的「致命殺手」，顛覆人們對暴力犯的刻板印象，不再是低學歷、感情受挫的邊緣青年，而是出身名校、成績優異、前途光明的年輕男性。

華爾街日報報導，這類犯嫌的最新案例是4月25日企圖闖進白宮記者協會晚宴刺殺川普總統的31歲艾倫(Cole Tomas Allen)，他畢業自頂尖的加州理工學院(Caltech)，去年又取得加州州立大學(California State University, Dominguez Hills)電腦碩士學位。

艾倫犯案前寄給家人的信件，內容宛如學術論文；他自述明白此舉會斷送大好前途，寫道：「我想吐，我想為所有我想做卻永遠無法完成的事哭泣。」

川普事後形容艾倫是「孤狼、瘋子」，艾倫的聯邦公設辯護律師則強調，艾倫沒有前科，必須尊重無罪推定原則。

另一個案例則是被控殺害聯合健保執行長的27歲兇手路易吉‧孟喬內(Luigi Mangione)，他只花了四年，便以優異成績取得賓州大學(UPenn)電腦科學學士與碩士學位，卻成為反骨青年的象徵；孟喬內的外型英俊亮眼，犯案後引發熱議，甚至出現「路易吉圈」(Luigisphere)社群，凝聚不滿保險環境的同溫層。

孟喬內的作為引發模仿效應，德州大學生馬瑞諾-加馬(Daniel Moreno-Gama)4月10日朝OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)家中投擲燃燒彈，犯案前揚言「要像路易吉一樣，搞垮科技公司執行長」；另有一名29歲的南加州男子因勞資糾紛縱火燒倉庫，以此向孟喬內致敬。

此外，被控槍殺保守派倡議人士柯克(Charlie Kirk)的羅賓遜(Tyler Robinson)，以及2024年意圖行刺川普後遭狙擊手擊斃的20歲庫克斯(Thomas Crooks)，兩人在高中時期都曾是資優生。

喬治梅森大學(GMU)法醫學計畫主任瑪莉‧艾倫‧奧圖爾(Mary Ellen O'Toole)曾任聯邦調查局(FBI)罪犯側寫員，她說：「我們現在看到一個新群體，他們原本可以成為大學校長或企業家，卻覺得他們有犯罪使命，我們正在見證一種演進。」

奧圖爾強調，這些犯嫌並不覺得自己浪費生命，「他們認為在做只有自己才能完成的大事，他非常特別，經過深思熟慮而甘願承擔後果。」

威脅評估公司「行動心理服務」(Operational Psychology Services)總裁帕拉雷亞(Russell Palarea)分析，這批政治攻擊者的動機有別於過去典型的衝動型暴力罪犯，「更多是基於某種意識形態，決定採取暴力手段推動一場運動或引發公眾討論。我們可能會看到更多高智商的知識分子加入，訴求更複雜、更具意識形態或哲學層次的議題。」

被控殺害聯合健保執行長的27歲兇手孟喬內(Luigi Mangione)，只花四...
被控殺害聯合健保執行長的27歲兇手孟喬內(Luigi Mangione)，只花四年便以優異成績取得賓州大學電腦科學學士與碩士學位。(美聯社)

加州 川普

上一則

馬斯克買推特涉違規 150萬元罰款創SEC同類案新高

下一則

川普家族加密貨幣公司反告毀謗 孫宇晨：公關噱頭

延伸閱讀

被控企圖刺殺川普 男子作案前在旅館持槍自拍

被控企圖刺殺川普 男子作案前在旅館持槍自拍

白宮記協晚宴槍擊 犯嫌被控暗殺川普未遂

白宮記協晚宴槍擊 犯嫌被控暗殺川普未遂
白宮記協晚宴槍手首出庭 被控企圖暗殺總統3重罪 最高恐囚終身

白宮記協晚宴槍手首出庭 被控企圖暗殺總統3重罪 最高恐囚終身
白宮槍手是高材生 就讀多所加州學校 師生震驚「看不出會犯案」

白宮槍手是高材生 就讀多所加州學校 師生震驚「看不出會犯案」

熱門新聞

北京的美國大使館外，簽證申請人在排隊。（美聯社檔案照）

國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽

2026-04-28 11:21
網友討論在美華人沒有意識到的不禮貌行為。示意圖，非新聞當事者。(歐新社)

這些不禮貌行為在美華人意識不到？在地人聚焦4層面

2026-05-02 19:55
25日在華府白宮記者協會年度晚宴期間，一名槍手開火，與會者倉皇撤離。（路透）

白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」

2026-04-28 11:31
國防部長赫塞斯和妻子珍妮佛。（美聯社）

社會主義名媛滿身奢侈品 嫌棄防長太太穿Shein 42元禮服

2026-04-28 14:41
住進豪宅的並不是買家，而是擅自佔屋者（squatters）。示意圖（美聯社）

擅自佔屋者霸佔鄰宅 華裔大學生路見不平循司法管道救濟

2026-04-30 09:40
美國總統川普（右）和梅蘭妮亞（左）。（美聯社）

「預言」梅蘭妮亞有「寡婦」般的光彩…他挨轟要求道歉

2026-04-27 15:02

超人氣

更多 >
浙女半夜接到離世半年「表弟」來電 趕往墓地揭離奇案件

浙女半夜接到離世半年「表弟」來電 趕往墓地揭離奇案件
伊朗飛彈擊中美軍艦？川普：除了這艘船…其他無損傷

伊朗飛彈擊中美軍艦？川普：除了這艘船…其他無損傷
川普孫女：全世界有一半的人「不喜歡我」只因這件事

川普孫女：全世界有一半的人「不喜歡我」只因這件事
膝關節炎新療法 為上千萬美國患者帶來曙光

膝關節炎新療法 為上千萬美國患者帶來曙光
因這一現象 加州房市上演「種姓制度」

因這一現象 加州房市上演「種姓制度」