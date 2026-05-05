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校園掀起轉系潮…「AI打不倒」的科系？ 師長給不出答案

編譯林思牧、陳韻涵／綜合報導
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人工智慧衝擊就業市場，愈來愈多大學生重新評估主修方向，試圖找到「AI打不倒」的科...
人工智慧衝擊就業市場，愈來愈多大學生重新評估主修方向，試圖找到「AI打不倒」的科系。圖為哥倫比亞大學校園。(路透)

人工智慧(AI)浪潮席捲就業市場，美國大學校園掀起「轉系潮」。愈來愈多學生重新評估主修方向，試圖找到「AI打不倒」的科系；不過，師長也給不出答案。

美聯社報導，俄亥俄州邁阿密大學(Miami University)學生廷珀曼(Josephine Timperman)兩年前入學時，選擇主修商業分析，她原本認為統計分析與程式設計等專業技能可讓自己的履歷鶴立雞群。

孰料，AI崛起讓這些技能迅速面臨被自動化取代的風險。她說：「每個人都擔心基礎工作被AI搶走。」

幾周前，她毅然決定將主修轉為行銷，希望培養批判思維與人際溝通能力。廷珀曼解釋，「不僅要會寫程式，還要能夠與人交流、打好關係，進行批判性思考，畢竟這才是AI無法取代的。」

廷珀曼把分析學轉作輔修，並計畫攻讀一年制的碩士學位。

大學生考量AI職場環境而轉系的焦慮並非個案，哈佛大學甘迺迪學院(Harvard Kennedy School)政治研究所去年民調顯示，約70%大學生認為，AI威脅就業前景。

蓋洛普(Gallup)民調訪查14歲至29歲的青少年，結果發現約48%的「數位原生Z世代」社會新鮮人普遍認為，AI對職場造成的風險大於潛在效益。

大學生坦言，選擇AI打不倒的科系，就像射擊移動標靶，畢業時的就業市場可能早已面目全非。

不確定性在科技與職業導向科系中最明顯，學生感覺必須掌握AI技能，同時也擔心遭AI取代。

非營利教育機構Lumina副總裁柯妮‧布朗(Courtney Brown)表示，轉系原本就不是新鮮事，但如此大規模因為AI而轉系，確實令人震驚。

她指出，學生通常會向導師、教授或父母尋求建議，但師長如今也給不出答案：「學生不得不獨自摸索，就像開車沒有全球定位系統(GPS)導航一樣。」

蓋洛普民調顯示，護理與自然科學領域的學生受AI衝擊相對較小，科技領域的AI應用速度則最快。

面對學生的茫然，大學領導階層坦承束手無策。

史丹福大學(Stanford University)日前召開聚焦高等教育未來的論壇，布朗大學(Brown University)校長克莉絲緹娜‧派克森(Christina Paxson)於會中表示，「我們需要認真思考，學生需要學習什麼，才能在10年、20年、30年後的就業市場中闖出一番成就，但我也不知道答案。」

派克森認為，溝通能力與批判性思維等通識教育基本功，或許比學習Java程式語言更重要。

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