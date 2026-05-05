我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Met Gala／谷愛凌裙子有1.5萬顆泡泡 邊走路還會邊冒泡

168斷食卻瘦不下來 營養師警告：小心甲狀腺失衡、拖慢代謝

背學貸 求職卻難 年輕人感覺被背叛 AI還開始搶工作…

編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
愈來愈多美國大學畢業生長期失業或從事低薪且不符其專業的工作，徹底顛覆他們對成年生...
愈來愈多美國大學畢業生長期失業或從事低薪且不符其專業的工作，徹底顛覆他們對成年生活的憧憬。圖為在咖啡店打工的年輕人。(路透)

美國正出現一群憤怒的大學畢業生，從小相信上大學是躋身中產階級的途徑，不惜拚命念書，甚至背學貸來拿到文憑，畢業後卻發現求職好難，或被迫從事低薪且學用落差大的工作，不由得感覺被社會「背叛」，也傾向支持左派候選人。

標榜「民主社會主義」路線的民主黨籍紐約市長曼達尼去年11月當選，是該市百年來最年輕市長；選前民調顯示，曼達尼在18歲至34歲受訪者的支持率，以高達三倍輾壓對手。紐約時報報導，左、右派政治觀察家雖對曼達尼看法不一，但都理解他為何受到許多年輕大學畢業生支持。

選後，身為共和黨籍總統川普支持者的PayPal共同創辦人提爾就直言，太多大學畢業生拿著「沒用」學位，背負巨額學貸且幾乎買房無望，便將曼達尼視為問題解方，「你若使年輕人淪為無產階級，就別驚訝他們最後變成共產主義者」。

美國近年大學畢業生面臨諸多經濟挑戰，包括學貸在過去幾十年攀升，買房租房負擔日益沉重，尤其在紐約等大都市。新鮮人找工作還愈來愈難；1990至2018年，大學畢業新鮮人的失業率幾乎從不會超過全國整體失業率，最近五年卻一直如此。

多項民調顯示，美國大學畢業生對經濟異常悲觀。密西根大學調查顯示，大學畢業生對經濟的悲觀程度在過去四年，達到1960年代開始調查以來的高峰。蓋洛普最近民調發現，認為現在是找到「好工作」良機的大學畢業生比率跌到一成九，遠低於2022年的逾七成。此外，人工智慧(AI)正開始蠶食人力需求。

對美國大學畢業生來說，長期失業或從事低薪且不符其專業的工作，徹底顛覆他們對成年生活的憧憬，理想與現實的鴻溝正令他們憤怒不已。

紐時指出，這一代年輕人專注取得大學學位的同時，就業市場卻在惡化，且惡化速度還突然加劇。根據柏克萊加州大學經濟學者羅斯坦的論文，在2005年左右，大學畢業新鮮人的就業狀況就開始明顯不如較早期的畢業生，其後的金融海嘯、新冠疫情更接連顛覆就業市場。

紐時訪問到2017年進入達拉斯德州大學修讀電玩設計的波頓。他說，即便扣除食宿，為了畢業還是花費近7萬美元，但2019年畢業後，卻難以如願擔任遊戲設計師，只找到遊戲漏洞測試員的工作，時薪15美元，「我馬上要開始還學貸，但還沒找到工作，沒得挑了」。

高中時努力備考的巴瑞特則說，2018年將從陶森大學畢業時，學傳播的她向亞馬遜等企業求職卻屢屢碰壁，加上身負近5萬美元債務，只好回到大學時打過工的Apple專賣店做全職工作。

紐約時報 學貸 曼達尼

上一則

馬斯克買推特涉違規 150萬元罰款創SEC同類案新高

下一則

川普家族加密貨幣公司反告毀謗 孫宇晨：公關噱頭

延伸閱讀

學費漲+AI衝擊…選擇大學更難了 家長學生臨前所未有壓力

學費漲+AI衝擊…選擇大學更難了 家長學生臨前所未有壓力
學貸要背數十年 31歲男棄物流經理職位移居國外躲債

學貸要背數十年 31歲男棄物流經理職位移居國外躲債
青年失業率高 中國多地鼓勵大學畢業生回技校進修

青年失業率高 中國多地鼓勵大學畢業生回技校進修
台職場新鮮人17%領最低工資 大學畢占18% 部分文科不如科技廠移工

台職場新鮮人17%領最低工資 大學畢占18% 部分文科不如科技廠移工

熱門新聞

北京的美國大使館外，簽證申請人在排隊。（美聯社檔案照）

國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽

2026-04-28 11:21
網友討論在美華人沒有意識到的不禮貌行為。示意圖，非新聞當事者。(歐新社)

這些不禮貌行為在美華人意識不到？在地人聚焦4層面

2026-05-02 19:55
25日在華府白宮記者協會年度晚宴期間，一名槍手開火，與會者倉皇撤離。（路透）

白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」

2026-04-28 11:31
國防部長赫塞斯和妻子珍妮佛。（美聯社）

社會主義名媛滿身奢侈品 嫌棄防長太太穿Shein 42元禮服

2026-04-28 14:41
住進豪宅的並不是買家，而是擅自佔屋者（squatters）。示意圖（美聯社）

擅自佔屋者霸佔鄰宅 華裔大學生路見不平循司法管道救濟

2026-04-30 09:40
美國總統川普（右）和梅蘭妮亞（左）。（美聯社）

「預言」梅蘭妮亞有「寡婦」般的光彩…他挨轟要求道歉

2026-04-27 15:02

超人氣

更多 >
浙女半夜接到離世半年「表弟」來電 趕往墓地揭離奇案件

浙女半夜接到離世半年「表弟」來電 趕往墓地揭離奇案件
伊朗飛彈擊中美軍艦？川普：除了這艘船…其他無損傷

伊朗飛彈擊中美軍艦？川普：除了這艘船…其他無損傷
川普孫女：全世界有一半的人「不喜歡我」只因這件事

川普孫女：全世界有一半的人「不喜歡我」只因這件事
膝關節炎新療法 為上千萬美國患者帶來曙光

膝關節炎新療法 為上千萬美國患者帶來曙光
因這一現象 加州房市上演「種姓制度」

因這一現象 加州房市上演「種姓制度」