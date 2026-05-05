背學貸 求職卻難 年輕人感覺被背叛 AI還開始搶工作…

愈來愈多美國大學畢業生長期失業或從事低薪且不符其專業的工作，徹底顛覆他們對成年生活的憧憬。圖為在咖啡店打工的年輕人。(路透)

美國正出現一群憤怒的大學畢業生，從小相信上大學是躋身中產階級的途徑，不惜拚命念書，甚至背學貸 來拿到文憑，畢業後卻發現求職好難，或被迫從事低薪且學用落差大的工作，不由得感覺被社會「背叛」，也傾向支持左派候選人。

標榜「民主社會主義」路線的民主黨籍紐約市長曼達尼 去年11月當選，是該市百年來最年輕市長；選前民調顯示，曼達尼在18歲至34歲受訪者的支持率，以高達三倍輾壓對手。紐約時報 報導，左、右派政治觀察家雖對曼達尼看法不一，但都理解他為何受到許多年輕大學畢業生支持。

選後，身為共和黨籍總統川普支持者的PayPal共同創辦人提爾就直言，太多大學畢業生拿著「沒用」學位，背負巨額學貸且幾乎買房無望，便將曼達尼視為問題解方，「你若使年輕人淪為無產階級，就別驚訝他們最後變成共產主義者」。

美國近年大學畢業生面臨諸多經濟挑戰，包括學貸在過去幾十年攀升，買房租房負擔日益沉重，尤其在紐約等大都市。新鮮人找工作還愈來愈難；1990至2018年，大學畢業新鮮人的失業率幾乎從不會超過全國整體失業率，最近五年卻一直如此。

多項民調顯示，美國大學畢業生對經濟異常悲觀。密西根大學調查顯示，大學畢業生對經濟的悲觀程度在過去四年，達到1960年代開始調查以來的高峰。蓋洛普最近民調發現，認為現在是找到「好工作」良機的大學畢業生比率跌到一成九，遠低於2022年的逾七成。此外，人工智慧(AI)正開始蠶食人力需求。

對美國大學畢業生來說，長期失業或從事低薪且不符其專業的工作，徹底顛覆他們對成年生活的憧憬，理想與現實的鴻溝正令他們憤怒不已。

紐時指出，這一代年輕人專注取得大學學位的同時，就業市場卻在惡化，且惡化速度還突然加劇。根據柏克萊加州大學經濟學者羅斯坦的論文，在2005年左右，大學畢業新鮮人的就業狀況就開始明顯不如較早期的畢業生，其後的金融海嘯、新冠疫情更接連顛覆就業市場。

紐時訪問到2017年進入達拉斯德州大學修讀電玩設計的波頓。他說，即便扣除食宿，為了畢業還是花費近7萬美元，但2019年畢業後，卻難以如願擔任遊戲設計師，只找到遊戲漏洞測試員的工作，時薪15美元，「我馬上要開始還學貸，但還沒找到工作，沒得挑了」。

高中時努力備考的巴瑞特則說，2018年將從陶森大學畢業時，學傳播的她向亞馬遜等企業求職卻屢屢碰壁，加上身負近5萬美元債務，只好回到大學時打過工的Apple專賣店做全職工作。