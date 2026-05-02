我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

精神航空停飛引搶票潮 機票暴漲四倍 多華人受影響

五一華爾街示威多人被捕 國會參選人朴永哲遭拘

這些不禮貌行為在美華人意識不到？在地人聚焦4層面

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
網友討論在美華人沒有意識到的不禮貌行為。示意圖，非新聞當事者。(歐新社)
網友討論在美華人沒有意識到的不禮貌行為。示意圖，非新聞當事者。(歐新社)

隨著海外生活經驗分享增加，不同文化之間的禮儀差異成為社群討論焦點。小紅書網友「櫥窗裡的草莓醬」以「在美國哪些行為被視為不禮貌」為題發文，引發大量留言交流，內容涵蓋公共場合舉止、人際互動與生活習慣等面向。華人圈討論顯示，不同文化對「禮貌」的定義存在差異，也反映出跨文化適應過程中的觀念碰撞。

在公共行為方面，不少網友提到環境整潔與基本禮儀。例如在餐廳用餐後未整理桌面、隨意弄髒座位，或在公共場所大聲喧嘩，被部分留言認為影響他人觀感。此外，也有網友指出，有人會將鞋子踩在座位上或在地鐵、公共空間散發異味，這類行為在部分文化中被視為不恰當，但實際上不同族群間標準不一。

人際互動上，「個人空間」與禮貌回應成為討論重點。有網友分享，在排隊或搭乘電梯時，有些華人未保持適當距離或未讓他人先行，被視為缺乏基本禮讓；也有人提到幫忙扶門卻未獲道謝的情況，引發共鳴。另有留言指出，在打噴嚏或咳嗽後未說「excuse me」，或未適當遮掩，也可能被美國人視為不禮貌行為。

語言與溝通習慣亦是關注焦點。例如在初次見面頻繁詢問姓名卻未建立後續互動，或有些人很愛直接評論他人外貌與狀態（如「看起來很累」），在不同文化背景下可能產生誤解。此外，討論中也提到是否適合談論薪資等敏感議題，顯示各國對隱私與社交界線的認知存在差異。

在居家與生活習慣方面，有網友提及穿著外出鞋進入室內、未更換衣物即上床等行為，可能引起文化衝突；也有人分享在超市或公共空間過於靠近他人、缺乏距離感的情況。這些日常細節在不同社會中標準不一，成為跨文化適應時需調整的部分。

不過，討論中亦出現不同觀點。有網友認為，部分被點出的行為並非特定國家專屬，而是全球普遍存在的現象；也有人指出，不同世代與地區間對禮儀的認知本就存在差異，難以一概而論。另有聲音提醒，過度以單一文化標準評價他人，可能忽略多元社會的實際情況。

小紅書 華人

上一則

翻譯逾千首杜甫詩集結出版6巨帙 唐獎漢學獎得主宇文所安辭世

延伸閱讀

搭機時被空服員稱「美人魚」不是稱讚 是暗示乘客有一惱人行為

搭機時被空服員稱「美人魚」不是稱讚 是暗示乘客有一惱人行為
中美居家花費差異大 老美偏愛氛圍感、華人最重視這點

中美居家花費差異大 老美偏愛氛圍感、華人最重視這點
Trader Joe's「爆漿起司」必買 華人力推布拉塔：口感濃、CP值高

Trader Joe's「爆漿起司」必買 華人力推布拉塔：口感濃、CP值高
20%美國人怕華裔搶工作 亞太裔焦慮美國人身分被質疑

20%美國人怕華裔搶工作 亞太裔焦慮美國人身分被質疑

熱門新聞

北京的美國大使館外，簽證申請人在排隊。（美聯社檔案照）

國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽

2026-04-28 11:21
25日在華府白宮記者協會年度晚宴期間，一名槍手開火，與會者倉皇撤離。（路透）

白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」

2026-04-28 11:31
國防部長赫塞斯和妻子珍妮佛。（美聯社）

社會主義名媛滿身奢侈品 嫌棄防長太太穿Shein 42元禮服

2026-04-28 14:41
國土安全部29歲副助理部長茱莉亞·瓦瓦羅。(取自LinkedIn@Julia Varvaro)

國土安全部29歲副助理部長傳被包養 已遭停職

2026-04-23 09:30
住進豪宅的並不是買家，而是擅自佔屋者（squatters）。示意圖（美聯社）

擅自佔屋者霸佔鄰宅 華裔大學生路見不平循司法管道救濟

2026-04-30 09:40
美國總統川普（右）和梅蘭妮亞（左）。（美聯社）

「預言」梅蘭妮亞有「寡婦」般的光彩…他挨轟要求道歉

2026-04-27 15:02

超人氣

更多 >
大米吃到底才驚覺異常 華人去好市多退貨 結果…

大米吃到底才驚覺異常 華人去好市多退貨 結果…
這雙Brooks運動鞋太好穿 讓Nike死忠粉都變心了

這雙Brooks運動鞋太好穿 讓Nike死忠粉都變心了
英國媽媽覺得不對勁 出門前多看一眼救了18歲兒

英國媽媽覺得不對勁 出門前多看一眼救了18歲兒
美國人流行自訂中國建材、五金 房子蓋到好省下10萬美元

美國人流行自訂中國建材、五金 房子蓋到好省下10萬美元
開法拉利還領糧食券 農業部嚴打詐欺收緊資格

開法拉利還領糧食券 農業部嚴打詐欺收緊資格