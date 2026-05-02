這些不禮貌行為在美華人意識不到？在地人聚焦4層面

網友討論在美華人沒有意識到的不禮貌行為。示意圖，非新聞當事者。(歐新社)

隨著海外生活經驗分享增加，不同文化之間的禮儀差異成為社群討論焦點。小紅書 網友「櫥窗裡的草莓醬」以「在美國哪些行為被視為不禮貌」為題發文，引發大量留言交流，內容涵蓋公共場合舉止、人際互動與生活習慣等面向。華人 圈討論顯示，不同文化對「禮貌」的定義存在差異，也反映出跨文化適應過程中的觀念碰撞。

在公共行為方面，不少網友提到環境整潔與基本禮儀。例如在餐廳用餐後未整理桌面、隨意弄髒座位，或在公共場所大聲喧嘩，被部分留言認為影響他人觀感。此外，也有網友指出，有人會將鞋子踩在座位上或在地鐵、公共空間散發異味，這類行為在部分文化中被視為不恰當，但實際上不同族群間標準不一。

人際互動上，「個人空間」與禮貌回應成為討論重點。有網友分享，在排隊或搭乘電梯時，有些華人未保持適當距離或未讓他人先行，被視為缺乏基本禮讓；也有人提到幫忙扶門卻未獲道謝的情況，引發共鳴。另有留言指出，在打噴嚏或咳嗽後未說「excuse me」，或未適當遮掩，也可能被美國人視為不禮貌行為。

語言與溝通習慣亦是關注焦點。例如在初次見面頻繁詢問姓名卻未建立後續互動，或有些人很愛直接評論他人外貌與狀態（如「看起來很累」），在不同文化背景下可能產生誤解。此外，討論中也提到是否適合談論薪資等敏感議題，顯示各國對隱私與社交界線的認知存在差異。

在居家與生活習慣方面，有網友提及穿著外出鞋進入室內、未更換衣物即上床等行為，可能引起文化衝突；也有人分享在超市或公共空間過於靠近他人、缺乏距離感的情況。這些日常細節在不同社會中標準不一，成為跨文化適應時需調整的部分。

不過，討論中亦出現不同觀點。有網友認為，部分被點出的行為並非特定國家專屬，而是全球普遍存在的現象；也有人指出，不同世代與地區間對禮儀的認知本就存在差異，難以一概而論。另有聲音提醒，過度以單一文化標準評價他人，可能忽略多元社會的實際情況。