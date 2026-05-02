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美國陷政治、意識形態分歧 民眾觀「獨立宣言」感慨

編譯廖振堯／綜合報導
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來自威斯康辛的遊客蘇利文(Kevin Sullivan)看著描繪開國元勳的油畫，...
來自威斯康辛的遊客蘇利文(Kevin Sullivan)看著描繪開國元勳的油畫，感慨良多，他建議總統和議員遠離媒體聚光燈、進行有意義的對話。(美聯社)

獨立250周年之際，美國似乎正走向兩極化，政治、文化、意識形態都出現嚴重分歧，民眾擔憂這個世上最古老民主國家的代議制政府，是否還能維持下去。來到華府國家檔案館(National Archives)的訪客，低頭凝視防彈玻璃後的獨立宣言，更加心有戚戚，自由憲章圓形大廳(Rotunda for the Charters of Freedom)滿是無聲的崇敬及感慨。美聯社待訪客參觀完奠定美國基礎的獨立宣言、憲法、權利法案後上前採訪，了解他們如何看待美國現狀及未來。

一名遊客正在仔細閱讀展示櫃中的「權利法案」。(美聯社)
一名遊客正在仔細閱讀展示櫃中的「權利法案」。(美聯社)

大字版「獨立宣言」目前正在國家檔案館展覽中。(美聯社)
大字版「獨立宣言」目前正在國家檔案館展覽中。(美聯社)

來自密西根州的歐尼爾(Ryan O'Neil)表示，美國雖然政治分裂、非常「部落化」，但他在這些歷史文件中看到了希望，「我們還沒有實現我們所希望的一切，但正在繼續進步並接近這一目標。」他指出，美國歷史上一直處於類似的分裂局面，但總是能成功重組，他認為有個不變的事實是美國的政治鐘擺始終在擺動，「雖然多年來經歷了諸多考驗，但追溯到美國成立之初，這250年它承受住挑戰、抱怨、抗議，並繼續發展到今天的樣子。」

一位從邁阿密來華府出差的行政助理惠特曼(Morgan Whitman)表示這是她第一次看到這些文件。她說閱讀其內容讓她百感交集，理想崇高之餘也有一點「虛偽之感」，因為開國元勳傑弗遜(Thomas Jefferson)曾力主加入一段反對奴隸制的條款，但最終卻被刪除。「我們現在擁有這份為獨立、生命、自由、追求幸福而奮鬥的文件，我只希望當時每個人都能享有這些權利。」

惠特曼很感激自己擁有許多世界上其他人沒有的權利，但她也擔心一些權利正遭受威脅，如明尼阿波利斯居民普雷蒂(Alex Pretti)遭聯邦探員槍殺的事件，「撇開移民問題不談，現在受到傷害的都是美國公民，這是不可接受的。」

從威州來的蘇利文(Kevin Sullivan)看著描繪開國元勳的油畫，表示如果當年有像今天這樣的媒體來報導獨立宣言的撰寫過程，對當時的決策和討論來說恐怕並非好事。他建議總統和議員遠離媒體聚光燈、進行有意義的對話，並尋求解決方案。

來自伊利諾州的柯爾(Jerry Curl)表示，維護美國民主就必須努力理解彼此，「為了子孫後代，我們絕不能重蹈覆轍。」他說簽署獨立宣言的政治領袖們一定也有分歧和不同信仰，但他們找到了共同點，跨出創建新國家的第一步。柯爾不禁思考這種精神如今是否依然存在，「我很難想像我們現在還能在哪裡找到共同點，讓這個偉大的國家繼續走在正確的道路上。」

華府國家檔案館圓形大廳牆上的巨幅壁畫，重現當年開國先賢簽署獨立宣言的景象。(美聯...
華府國家檔案館圓形大廳牆上的巨幅壁畫，重現當年開國先賢簽署獨立宣言的景象。(美聯社)

密西根州 華府

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