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「自由鐘」全美都有分身？尋鐘人走訪各地追複製品下落

編譯盧炯燊／綜合報導
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1950年聯邦財政部為了推銷儲蓄債券，委託打造了數十座自由鐘複製品，送給全國50...
1950年聯邦財政部為了推銷儲蓄債券，委託打造了數十座自由鐘複製品，送給全國50個州及數個屬地各一座。(美聯社)

1752年鑄造的自由鐘(Liberty Bell)又稱獨立鐘，陳列於賓州費城，是美國獨立的標誌，象徵著自由和公正。在獨立250周年紀念前夕，若想一睹自由鐘風采，卻又無暇或無力前往費城朝聖，毋須擔心，因為在各州議會大廈、博物館，甚至消防局附近，很可能就有一座自由鐘複製品，因為過去自由鐘又被稱為州議會大廈鐘(State House Bell)或舊州議會大廈鐘(Old State House Bell)。

或許有人會在意這些複製品並非原版，但外觀絕對一模一樣，只是冶金成分稍有不同。

美聯社報導，這些複製品是聯邦財政部1950年為了推銷儲蓄債券，於是委託打造了數十座自由鐘複製品，送給全國50個州及數個屬地各一座。除了序號外，複製品忠實還原了原版，包括原版製造商帕斯與斯托(Pass and Stow)的商標，甚至連自由鐘的裂紋都仿製出來。

有一小群人數不斷增加的「尋鐘人」，他們走訪全國各地，致力追尋各個複製自由鐘的下落，平面設計師坎貝爾(Tom Campbell)則是他們的領袖。

坎貝爾向美聯社說，他原來不曉得有自由鐘複製品的存在，直到1990年代末期搬到丹佛，才知道有這麼一回事。從此以後他與妻子普特尼(Dawn Putney)開始遊歷全國，尋找自由鐘複製品，30年後的今天，坎貝爾已成為美國自由鐘的權威。

這些複製品是由擁有230年歷史的法國帕卡德鑄造廠(Paccard Foundry)製造，重量與原鐘相同，皆為2080磅，唯一不同且是非常重要的差異就是金屬成分不同。

原鐘是由70%的銅、25%的錫以及「少量鉛、金、砷、銀和鋅」組成。鑄造廠發言人安妮·帕卡德(Anne Paccard) 指出，這個化學組成，「從冶金學的角度來看，質地非常差」。因此1950年交付的複製鐘，是用一種特殊青銅合金鑄造：78%的銅，22%的錫，別無其他成分，音色也比原鐘還要好。

坎貝爾介紹說，當年財政部為推銷儲蓄債券而巡迴展出這批複製品，展出結束後，財政部將這些鐘贈送給當時的48州以及阿拉斯加、夏威夷、美屬維京群島(U.S. Virgin Islands)及波多黎各等領地，但並非每個州都想要這份禮物。

這些複製品有超過一半被暴露在戶外，隨著時間流逝、疏於照顧以及風吹雨打，造成了嚴重損害。直到最近才有人開始追尋這些鐘的下落，可是要全部找回並不容易。

坎貝爾說，例如送往華府的那口自由鐘，早在1980年代初即不知去向，據信早已被熔化了。

1752年鑄造的自由鐘，是美國獨立革命的標誌象徵之一，陳列於賓州費城的「自由鐘中...
1752年鑄造的自由鐘，是美國獨立革命的標誌象徵之一，陳列於賓州費城的「自由鐘中心」，是遊客必訪勝地。(美聯社)

陳列於俄勒岡州議會附近的自由鐘複製品。(美聯社)
陳列於俄勒岡州議會附近的自由鐘複製品。(美聯社)

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