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1937年女飛行員失蹤懸案 家屬讀解密文件：疑政府任務遇難

記者顏伶如／綜合報導
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女飛行員厄哈特（左）與導航員努南1937年5月底攝於洛杉磯。（美聯社）
女飛行員厄哈特（左）與導航員努南1937年5月底攝於洛杉磯。（美聯社）

被喻為「二十世紀最大懸案」之一的美國女飛行員艾美莉亞‧厄哈特(Amelia Earhart)1937失蹤事件，數十年來引發諸多揣測以及陰謀論，川普總統去年9月下令解密所有相關文件。根據國家檔案館(National Archives)11月25日公布的最新一批3700頁資料與56份PDF檔案，厄哈特的母親艾咪‧厄哈特(Amy Earthart)認為，女兒是從事「美國政府任務」時「死在日本」，並不是如外界所言的「葬身於太平洋」，美國政府任務則可能來自「口頭命令」(verbal orders)。

1937年7月2日，39歲的厄哈特駕駛洛克希德(Lockheed )伊萊克特拉型(Electra 10E)雙引擎小飛機，與導航員努南(Fred Noonan)從新幾內亞(New Guinea)第二大城萊城(Lae)起飛 ，目的地是太平洋中部、位於夏威夷和澳洲之間的豪蘭島(Howland Island)。

這是厄哈特長達2萬9000哩的環球飛行之旅最後一段，受到世人高度期待，但卻從此失蹤。

川普總統下令為厄哈特檔案解密後，國家檔案館去年11月25日公布第二批資料，其中包括1937年7月13日當時美國國務卿赫爾(Cordell Hull)與日本駐美大使齊藤博(Hiroshi Saito)的對話備忘錄，內容顯示日本派遣兩艘船隻參與厄哈特的搜救行動，派駐夏威夷與其他地點的日本外交官也收到命令，必須密切注意搜救行動並提供適當協助。

另外，根據新聞稿紀錄，羅斯福總統(Franklin D. Roosevelt)1937年7月20日與一名記者對話時說，來自檀香山的電報指出，厄哈特搜救行動耗費400萬元。羅斯福也說，海軍飛機根據規定每年要記錄飛行時數，參與厄哈特搜救的時間可以納入計算。

根據1949年7月24日的新聞剪報，艾咪‧厄哈特說女兒是在從事「美國政府任務」時「死在日本」，並不是如外界所言的「葬身於太平洋」。艾咪‧厄哈特指出：「我同樣確定她沒有在海上迫降。」

福斯新聞網報導，迄今仍在流傳的某些陰謀論都認為，日本在厄哈特失蹤裡扮演某種角色。許多研究人員推論，厄哈特沒有墜機，而是降落到尼庫馬羅羅島(Nikumaroro)，受困當地直到過世。

史密森尼國家航太博物館展出厄哈特1932年跨大西洋飛行的飛機洛克希德Vega 5...
史密森尼國家航太博物館展出厄哈特1932年跨大西洋飛行的飛機洛克希德Vega 5B。（美聯社）

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